Внезапный дэзовый суперпроект: MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN

Внезапный дэзовый суперпроект: MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGINНовинки и новости
Любопытная новинка: коллектив MALEFIC THRONE, созданный ветеранами американской дэз-метал сцены: гитаристом Gene Palubicki (ANGELCORPSE), басистом/вокалистом Steve Tucker (MORBID ANGEL) и драммером John Longstreth (ORIGIN, HATE ETERNAL, ex-ANGELCORPSE). Как рассказал Palubicki, зародился он среди пандемического безделья 2020 года: товарищи по бруталу как-то
нажрались вместе разговорились и задумались, а не замутить ли им нечто совместно-душевное. Для начала хотя бы студийно.
Так, довольно быстро они сочинили несколько треков — а затем кинули клич лейблу Hells Headbangers, который оперативно подписался на выпуск EP. Так, по сути спонтанно (настолько спонтанно, что музыканты пока даже не сделали совместную фотосессию), в ближайшем будущем появится миник Malefic Throne… а там и, гляди, буйная карьера молодой супергруппы. Ведь звучит, согласитесь, недурно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 210
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