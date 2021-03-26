NazxulOfficial
26.03.2021

Внезапное возвращение: австралийский блэк-метал культ NAZXUL снова в деле

Блог

Мрачные оккультисты-блэкушники NAZXUL начали жечь черным пламенем Австралию с 90-х; в 2009-м их Iconoclast принес группе интернациональную славу. Тем не менее, вскоре после этого что-то пошло не так (возможно, смерть гитариста Greg Morelli, разбившегося на мотоцикле в 2008-м, подорвала творческие силы), и десять следующих лет мужики занимались другими проектами. Но! На днях неожиданно появился третий альбом NAZXUL Irkalla — получасовой, однако крайне интенсивный и емкий по звуку.

NAZXUL — скрывавшиеся в черных балахонах, когда это еще не было трендом — нагнетают свой сумрак умело и плотно, наглухо закупоривая в подземелье похоронными клавишными портьерами; их торжественная пелена укутывает, будто саван, ложится поверх сдавленного потустороннего скрима, озверелого барабанного молотилова, скупых грубых тремоло; а умело прописанная композиционная репетативность добавляет ощущение ритуальности, так что на тридцатой минуте уже явственно различаешь приглушенные огоньки коптящих свечей, темные кляксы силуэтов, склонившихся над доской Уиджа, и кто знает, какую фигню они собрались принести в этот мир…

Количество просмотров: 48

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *