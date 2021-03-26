Внезапное возвращение: австралийский блэк-метал культ NAZXUL снова в деле

Мрачные оккультисты-блэкушники NAZXUL начали жечь черным пламенем Австралию с 90-х; в 2009-м их Iconoclast принес группе интернациональную славу. Тем не менее, вскоре после этого что-то пошло не так (возможно, смерть гитариста Greg Morelli, разбившегося на мотоцикле в 2008-м, подорвала творческие силы), и десять следующих лет мужики занимались другими проектами. Но! На днях неожиданно появился третий альбом NAZXUL Irkalla — получасовой, однако крайне интенсивный и емкий по звуку.

NAZXUL — скрывавшиеся в черных балахонах, когда это еще не было трендом — нагнетают свой сумрак умело и плотно, наглухо закупоривая в подземелье похоронными клавишными портьерами; их торжественная пелена укутывает, будто саван, ложится поверх сдавленного потустороннего скрима, озверелого барабанного молотилова, скупых грубых тремоло; а умело прописанная композиционная репетативность добавляет ощущение ритуальности, так что на тридцатой минуте уже явственно различаешь приглушенные огоньки коптящих свечей, темные кляксы силуэтов, склонившихся над доской Уиджа, и кто знает, какую фигню они собрались принести в этот мир…

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