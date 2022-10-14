14.10.2022
Внезапно! Новинка QUEEN с Freddie Mercury «Face It Alone»Новинки и новости
Фредди умер больше тридцати лет назад, однако кое-где еще остались сусеки, поскребя которые, можно обнаружить раритеты. Протереть пыль времен и выставить на всеобщее обозрение. Авось чарты лопнут!
18 ноября группа QUEEN выпускает The Miracle Collector’s Edition, в котором будет представлена ранее не издававшаяся и нигде не фигурировавшая песня «Face It Alone», записанная с Меркьюри во время студийных сессий 1989 года (собственно, альбома The Miracle).
«Мы забыли об этом треке, — написал в пресс-релизе Roger Taylor, — а он все время был там. Маленькая драгоценность. Это просто находка, и она прекрасна. Крайне страстная вещь».
Вот такой он, душевный привет из прошлого. Не умирающего, естественно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 131
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