A queen release rediscovered track face it alone featuring freddie mercury lyric video the miracle collector
14.10.2022

Внезапно! Новинка QUEEN с Freddie Mercury «Face It Alone»

Новинки и новости

Фредди умер больше тридцати лет назад, однако кое-где еще остались сусеки, поскребя которые, можно обнаружить раритеты. Протереть пыль времен и выставить на всеобщее обозрение. Авось чарты лопнут!

18 ноября группа QUEEN выпускает The Miracle Collector’s Edition, в котором будет представлена ранее не издававшаяся и нигде не фигурировавшая песня «Face It Alone», записанная с Меркьюри во время студийных сессий 1989 года (собственно, альбома The Miracle).

«Мы забыли об этом треке, — написал в пресс-релизе Roger Taylor, — а он все время был там. Маленькая драгоценность. Это просто находка, и она прекрасна. Крайне страстная вещь».

Вот такой он, душевный привет из прошлого. Не умирающего, естественно.

Количество просмотров: 131

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *