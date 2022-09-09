Внезапная новинка: видео BEFORE THE DAWN «Downhearted»Новинки и новости
Одна из групп неугомонного Tuomas Saukkonen, меланхолический и мелодичный, как почти все финское, проект BEFORE THE DAWN числился у многих в любимчиках нулевых. Альбомы выходили один за другим, кое-где проседая по качеству, однако неизменно оседая в памяти, закоулках души и личных коллекциях дисков. В 2013-м Туомас основал WOLFHEART и BEFORE THE DAWN (равно как DAWN OF SOLACE) вроде как похоронил.
Прошли годы. В 2019-м неугомонная творческая душа возродила DAWN OF SOLACE, а в 2021-м оказалось, что и BEFORE THE DAWN вроде как нужен. Ибо… больше «рассветов», хороших и разных!
Камбэк обозначил сингл «Final Storm».
А теперь, довольно внезапно, вышел еще один сингл, «Downhearted», — сопровождаемый видео и анонсом полноформатника в 2023 году. Так что если кто скучал — налетай! Однако будьте готовы: вместо привычных вокалов Lars Eikind предстоит услышать призера национального конкурса «The Voice of Finland» Paavo Laapotti. (К слову, он также играет на гитаре в атмоблэковой банде KUUSUO).
«Вместо того, чтобы прыгнуть на волну ностальгии и оглядываться на прошлые диски, мы решили устремиться в будущее и, в обновленном виде, ломануть вперед с того места, где остановились в 2013-м: на фестивальные сцены, в тур-автобусы, вооружившись свежим полноформатным альбомом. Голос Финляндии 2022 года стал самой существенной переменой в составе — так что встречайте апгрейд BTD, так сказать, BEFORE THE DAWN версии 4.0».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 50
Читайте также:
Обновления
-
DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себе
-
Сгорел на работе. Басист U.D.O. чуть не умер во время турне
-
Искусство быть лохом: суд в последний раз отклонил претензии ‘Nevermind Baby’ к NIRVANA
-
Горбачев как спаситель русских баб. Вспоминаем трэшевый клип группы ANJ
-
Scott Kelly, NEUROSIS: «Я ухожу с музыкальной сцены навсегда»
-
Писюн Томми Ли стал объектом искусства
-
Метал среди казино: фестиваль Psycho Las Vegas 2022
-
CANDLEMASS обратились к скандинавским богам. На подходе альбом «Sweet Evil Sun»
-
Видеоинтервью: Валерий Гаина в американском пост-КРУИЗ-е
-
Гитарист Richard Shaw об уходе из CRADLE OF FILTH: «Я устал от мелодрам и прочего дерьма»
Комментарии
- Дед Аким: Хотел бы поделится вот такой музыкой, не вижу ничего плохого, попса не нынешняя, а высокого качества,…
- Sonder77: Буду обязательно брать эту винилку
- juris: ЗОЖ по-норвежски
- Дед Аким: Anastasiya написал(а): Стрим альбома: https://www.youtube.com/watch? v=A7V7H2_GL1I Настя, спасибо, альбом…
- Merzbow: когда они уже вернутся к soulside journey и вернут хотя бы Зефироса) Жалко что Фенриз забросил Neptune…
- volias: cirith ungol.. толпа, чтобы услышать toccata d minor . был хит
- Вот так всегда: ..Спустя два года: «Каюсь, я порубил топором свою семью потому что слышал голоса в унитазе и…
- Anastasiya: Стрим альбома: https://www.youtube.com/watch? v=A7V7H2_GL1I
- Bronco: Старый дурак
- Bronco: Ну, здоровье у всех разное.
- atr: Persefone — Metanoia (2022) https://www.youtube.com/watch? v=0dLOJU2Xzn8 Заявлены как Progressive/Melodic…
- Ветошь: Ничего, очухается и ещё 30 лет будет играть «Balls to the Wall»
- Ad Noctum: BlackBraid — Blackbraid I https://www.youtube.com/watch? v=WiN3Ik4pIL4 Black Metal/ USA. Выше я уже…
Добавить комментарий