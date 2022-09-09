Before the Dawn
09.09.2022

Внезапная новинка: видео BEFORE THE DAWN «Downhearted»

Новинки и новости

Одна из групп неугомонного Tuomas Saukkonen, меланхолический и мелодичный, как почти все финское, проект BEFORE THE DAWN числился у многих в любимчиках нулевых. Альбомы выходили один за другим, кое-где проседая по качеству, однако неизменно оседая в памяти, закоулках души и личных коллекциях дисков. В 2013-м Туомас основал WOLFHEART и BEFORE THE DAWN (равно как DAWN OF SOLACE) вроде как похоронил.

Прошли годы. В 2019-м неугомонная творческая душа возродила DAWN OF SOLACE, а в 2021-м оказалось, что и BEFORE THE DAWN вроде как нужен. Ибо… больше «рассветов», хороших и разных!

Камбэк обозначил сингл «Final Storm».

А теперь, довольно внезапно, вышел еще один сингл, «Downhearted», — сопровождаемый видео и анонсом полноформатника в 2023 году. Так что если кто скучал — налетай! Однако будьте готовы: вместо привычных вокалов Lars Eikind предстоит услышать призера национального конкурса «The Voice of Finland» Paavo Laapotti. (К слову, он также играет на гитаре в атмоблэковой банде KUUSUO).

«Вместо того, чтобы прыгнуть на волну ностальгии и оглядываться на прошлые диски, мы решили устремиться в будущее и, в обновленном виде, ломануть вперед с того места, где остановились в 2013-м: на фестивальные сцены, в тур-автобусы, вооружившись свежим полноформатным альбомом. Голос Финляндии 2022 года стал самой существенной переменой в составе — так что встречайте апгрейд BTD, так сказать, BEFORE THE DAWN версии 4.0».

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