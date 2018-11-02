Внезапная новинка SLIPKNOT «All Out Life»

SLIPKNOT объявили, что в следующем году выпустят альбом .5: The Gray Chapter и внезапно подарили фанатам новую тему и клип под названием «All Out Life». В основу лирики, по словам Кори, была положена свежая мысль, что жить надо не прошлыми фантазиями, а настоящим моментом. Что большинству, к сожалению, не удается.

, рубрика(и): Быстрые новости

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