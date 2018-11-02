SLIPKNOT объявили, что в следующем году выпустят альбом .5: The Gray Chapter и внезапно подарили фанатам новую тему и клип под названием «All Out Life». В основу лирики, по словам Кори, была положена свежая мысль, что жить надо не прошлыми фантазиями, а настоящим моментом. Что большинству, к сожалению, не удается.
Внезапная новинка SLIPKNOT «All Out Life»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Slipknot
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В этот день родились1967 - Steven John Wilson
1973 - Mickael Gordon "Mick" Thomson (SLIPKNOT)
1974 - J.R. Hayes (PIG DESTROYER)
1977 - Michel Canavaggia (YOUR SHAPELESS BEAUTY)
1978 - Timothy "Tim" James McIlrath (RISE AGAINST)
20 релизов ноября
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