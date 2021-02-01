01.02.2021

Внезапная новинка от CANNIBAL CORPSE

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CANNIBAL CORPSE, не размениваясь на предварительные ласки и анонсы, выложили тему под названием «Inhumane Harvest», должную продемонстрировать: готов новый альбом. Диск назван Violence Unimagined; выйдет 16 апреля на Metal Blade Records. Что тут еще сказать? Надо слушать!

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