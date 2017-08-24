Внезапная напоминалочка! Новое видео на старую песню GHOST «He Is»

Трудно сказать, зачем музыканты выпускают клипы на свои далеко уже не новые темы, но, вероятно, есть вещи, которые нуждаются в напоминании! Например, что в 2015-м у GHOST вышел альбом Meliora; и что была на нем великолепная баллада «He Is» — чего уж греха таить, одна из лучших песен во всей дискографии группы. Так, старательно работая над следующим лонгплеем, «призраки» решили вернуться к событиям двухлетней давности — и сделали на «He Is» не менее замечательный клип. Который всячески рекомендую вам этим вечером.

И еще одна недавняя новость от GHOST — которые, как и всякая группа под маской, в течение долгих лет привлекали и интриговали своею загадочностью. В середине августа предводитель «призраков» Papa Emeritus таки смыл свой грим и официально представился. Как оказалось, шведского музыканта зовут Tobias Forge — а разглашению тщательно скрываемой тайны в немалой степени поспособствовал судебный иск от экс-участников коллектива, которым, по их мнению, недоплатили.

«Меня зовут Tobias Forge, — признался мужчина в радиоинтервью, — и я дискофил. То есть оголтелый коллекционер, собиратель дисков». Также он принимал участие в рок-группах REPUGNANT, CRASHDIET, SUBVISION, MAGNA CARTA CARTEL и SUPERIOR — а затем лично придумал сценические постановки, имидж и концепцию GHOST. Которые хотя и пострадав от изобличения, таки не сдались и продолжают жечь в клипах. Вот оцените.