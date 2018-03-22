Внетелесный опыт: слушаем новый альбом CHAOSTAR «The Undivided Light»

The Undivided Light — называется пятый альбом CHAOSTAR, проекта, в котором гитарист SEPTICFLESH Christos Antoniou, поднявшись над грохотом «септической плоти», снова и снова изобретает себя как классического композитора. Его новый внетелесный 42-минутный опыт уже доступен для стрима на Youtube (смотрим ниже), и… это просто магия. Опера, погружение, ослепительный сияющий мрак.

SepticFlesh Chaostar «Всякая благодетель этого мира прибывает и умножается, когда ею делишься, — загадочно говорит вокалистка-дива группы Androniki Skoula. — Мудрость, знание, терпение сами по себе способны осветить небольшой мирок нашего существования, однако, объединенные, они могут озарить огромный мир человеческого интеллекта. Именно эта идея, как мотивация, двигала и согревала пламенем создание нового альбома CHAOSTAR. Наша сущность есть пыль, спрессованная в четкие монолитные формы, ожидающие возможности развалиться, распасться до невесомых крупинок, взмывающих в свободном полете в безграничном измерении времени, пространства и света».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 328

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. WereVarg 23.03.2018 в 11:31

    чЮдо

    >>>
  2. Kharn 23.03.2018 в 14:19

    Раза 3-4 вчера прослушал, оч вкатило

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Varg Vikernes: «BURZUM вживую? Нет, спасибо. Я лучше отсижу еще месяц в тюрьме, чем буду репетировать с металхедами»

В одном из свежих видео своего блога седобородый Варг ответил на старый добрый вопрос: сколько надо денег, чтобы BURZUM сыграл вживую? И если не деньги, чем можно его соблазнить?

Close