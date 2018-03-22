Внетелесный опыт: слушаем новый альбом CHAOSTAR «The Undivided Light»

The Undivided Light — называется пятый альбом CHAOSTAR, проекта, в котором гитарист SEPTICFLESH Christos Antoniou, поднявшись над грохотом «септической плоти», снова и снова изобретает себя как классического композитора. Его новый внетелесный 42-минутный опыт уже доступен для стрима на Youtube (смотрим ниже), и… это просто магия. Опера, погружение, ослепительный сияющий мрак.

«Всякая благодетель этого мира прибывает и умножается, когда ею делишься, — загадочно говорит вокалистка-дива группы Androniki Skoula. — Мудрость, знание, терпение сами по себе способны осветить небольшой мирок нашего существования, однако, объединенные, они могут озарить огромный мир человеческого интеллекта. Именно эта идея, как мотивация, двигала и согревала пламенем создание нового альбома CHAOSTAR. Наша сущность есть пыль, спрессованная в четкие монолитные формы, ожидающие возможности развалиться, распасться до невесомых крупинок, взмывающих в свободном полете в безграничном измерении времени, пространства и света».