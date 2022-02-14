VIO-LENCE выпускает первый студийный релиз за 29 лет

VIO-LENCE выпускает первый студийный релиз за 29 летНовинки и новости
Американская группа VIO-LENCE, получившая ранг заслуженных трэшеров международных масштабов в конце 80-х — начале 90-х, настолько увлеклась распадами и реюнионами, что после третьего — и самого слабого в своей истории — полноформатника Nothing To Gain 1993 года так, по сути, и не выпускала оригинальной музыки. Однако всегда существовала где-то в планах, прогнозах, намерениях Phil Demmel, Sean Killian и Perry Strickland. При том приличную карьеру за тридцать лет успел поиметь только Фил Деммел (который очень неслучайно вернулся к VIO-LENCE после ухода из MACHINE HEAD в 2018-м) — у остальных заслуги 90-х и остались творческим пиком. Во всяком случае, до сих пор.
В 2020-м группа снова появилась в повестке — и решительно реализовала заводной кавер DEAD KENNEDYS «California über Alles». Место бас-гитариста в составе занял бывший FEAR FACTORY’вец Christian Olde Wolbers, а гитару выдали Bobby Gustafson, служившему долгие годы в OVERKILL.
В начале же марта официально выходит миник Let The World Burn, первый студийный релиз за 29 лет, и мужички, которым уже 55+, снова планируют давать гари. Как заметил фронтмен Sean Killian, были у VIO-LENCE времена, которые люди помнят до сих пор, — так, значит, надо б воспоминания и пополнить.
Благо, музыку они играют вневременную.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 135
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