VILDHJARTA вернулись! На подходе альбом «Kaos 2»

Шведская группа VILDHJARTA, выпустив в 2011 году дебютник Måsstaden, с первого хода попала в дамки. Группу расхвалили журналисты, она влетела во всевозможные альтернативные чарты, Century Media здорово постарались с раскруткой, и все наперебой прочили мрачно лязгающим джент-прогрессивщикам корону и славу вторых MESHUGGAH. Но затем началось непонятное.

В 2012-м команда рассталась с гитаристом-основателем Jimmie Åkerström — причем после его ухода место третьего гитариста никто так и не занял. В 2013-м вышел миник Thousands Of Evils, коллектив погастролировал по Европе и… пропал с радаров. Джент и прог-метал с тех пор не отыграл лишь ленивый — ну и, не знаю, конкретно по VILDHJARTA скучали едва ли.

Но команда, как оказалась, не умерла — хотя и с годами сменила состав. Из основателей остался лишь гитарист Daniel Bergström, и из толпы (а в период Måsstaden и вправду была толпа: 7 человек, в том числе три гитариста и два вокалиста) в итоге вышел стандартный квартет. Но с дюже нестандартным материалом.

На днях в Сети появился новый трек «Den Helige Anden» из альбома Kaos 2, который — будем надеяться — выйдет в 2020-м, и… это просто фантастика! Как скажите, перестать ее слушать?..