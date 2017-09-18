Видеоинтервью видом на кладбище. Henkka T. Blacksmith из CHILDREN OF BODOM

Готовясь к минскому концерту CHILDREN OF BODOM, мы с Nat Nazgul и Inga Max из metalheads.by, воспользовавшись наводкой тур-менеджера коллектива, отправились к музыкантам в отель, где они отсыпались после перелета из Киева. И там же, в коридоре шестого этажа с видом на Кальварийское кладбище, вполне себе мило пообщались с бас-гитаристом Хенккой.

Единственное, по факту разговора он написал письмо с просьбой вырезать небольшую часть беседы, в которой обсуждалась животрепещущая тема DECAPITATED. Но оно и понятно: пока детали неизвестны, публичному человеку стремновато делать какие-либо заявления. В остальном все осталось как есть — девушки оперативно смонтировали видеоряд, добавили субтитры (включаются по клику на иконке внизу)… ну и, собственно, вот. Некоторую нервозность интервьюера прошу списать на то, что это все-таки мой первонах в подобном видеоформате.