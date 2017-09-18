Видеоинтервью видом на кладбище. Henkka T. Blacksmith из CHILDREN OF BODOM

Готовясь к минскому концерту CHILDREN OF BODOM, мы с Nat Nazgul и Inga Max из metalheads.by, воспользовавшись наводкой тур-менеджера коллектива, отправились к музыкантам в отель, где они отсыпались после перелета из Киева. И там же, в коридоре шестого этажа с видом на Кальварийское кладбище, вполне себе мило пообщались с бас-гитаристом Хенккой.

Единственное, по факту разговора он написал письмо с просьбой вырезать небольшую часть беседы, в которой обсуждалась животрепещущая тема DECAPITATED. Но оно и понятно: пока детали неизвестны, публичному человеку стремновато делать какие-либо заявления. В остальном все осталось как есть — девушки оперативно смонтировали видеоряд, добавили субтитры (включаются по клику на иконке внизу)… ну и, собственно, вот. Некоторую нервозность интервьюера прошу списать на то, что это все-таки мой первонах в подобном видеоформате.

, рубрика(и): Children Of Bodom Блог

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Комментарии

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  1. Мікалай 18.09.2017 в 23:39

    Настя,с почином!Пусть такие вьюхи со всеми приезжающими в Минск группами станут хорошей традицией!

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  2. Anastasiya 19.09.2017 в 00:43

    Мікалай написал(а):
    Настя,с почином!Пусть такие вьюхи со всеми приезжающими в Минск группами станут хорошей традицией!
    Спасибо! Интересно будет попытаться раскрутить, к примеру, KYPCK: там даже переводить не придется.

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