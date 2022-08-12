valerij gaina
12.08.2022

Видеоинтервью: Валерий Гаина в американском пост-КРУИЗ-е

Блог . Интервью

Валерий Гаина — человек легендарный для всякого рожденного в СССР металхеда как движущая сила КРУИЗа и как один из лучших, если не лучший гитарист советских 80-х — довольно давно живет в США, занимается разнообразной продюсерской и композиторской деятельностью. Тот редкий человек, который всю жизнь работал лишь в музыке! А также тот редкий душевный человек, поговорив с которым час, расходишься с мыслью, что вы знакомы столетие. Впрочем, смотрите интервью, убедитесь сами :)

Несколько песен, о которых упоминалось в интервью.

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