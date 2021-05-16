16.05.2021
Видеоинтервью с Mortiis: «От того, что делали в 1992 году, я пришел к более экстремальным вещам»Блог . Интервью
(Håvard «Mortiis» Ellefsen, апрель 2021)
И еще один «карантинный» видеоразговор: на этот раз маэстро Мортиис рассказывает о делах текущих и прошлых, о готовящемся юбилейном стриме EMPEROR «A Night of Emperial Wrath 2021» (см. сюда), безумных коллекционерах и безумно дорогих винилах, а также, конечно же, масках — благо он давно разумеет в них толк.
Субтитры русские, английские на выбор.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 22
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Видеоинтервью с Mortiis: «От того, что делали в 1992 году, я пришел к более экстремальным вещам»
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