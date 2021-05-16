Видеоинтервью с Mortiis: «От того, что делали в 1992 году, я пришел к более экстремальным вещам»

(Håvard «Mortiis» Ellefsen, апрель 2021)

И еще один «карантинный» видеоразговор: на этот раз маэстро Мортиис рассказывает о делах текущих и прошлых, о готовящемся юбилейном стриме EMPEROR «A Night of Emperial Wrath 2021» (см. сюда), безумных коллекционерах и безумно дорогих винилах, а также, конечно же, масках — благо он давно разумеет в них толк.

Субтитры русские, английские на выбор.

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