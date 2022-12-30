Видеоинтервью с 1914: «В Украине нет ни одного поколения, которое бы не пострадало от России»

С Dmytro Kumar из группы 1914 я уже делала интервью несколько лет назад — и тогда оно вызывало реакцию неоднозначную. Сейчас ситуация, в которой мы все оказались, гораздо хуже: почти год продолжается бессмысленная, никому не нужная война, просвета и какого-то хорошего выхода из которой не видно.

Потому и предновогодний материал будет мрачным — самым, пожалуй, жестким в интервьюшной истории сайта; тяжелым и суровым, как музыка 1914. Этот человек всю жизнь пел о войне (Первой мировой) — а теперь война стала реальностью…

(Дмитро отвечает на украинском — но, думаю, в основном всем и все будет понятно. Возможно, со временем добавлю субтитры.)

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