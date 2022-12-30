Видеоинтервью с 1914: «В Украине нет ни одного поколения, которое бы не пострадало от России»Блог . Интервью
С Dmytro Kumar из группы 1914 я уже делала интервью несколько лет назад — и тогда оно вызывало реакцию неоднозначную. Сейчас ситуация, в которой мы все оказались, гораздо хуже: почти год продолжается бессмысленная, никому не нужная война, просвета и какого-то хорошего выхода из которой не видно.
Потому и предновогодний материал будет мрачным — самым, пожалуй, жестким в интервьюшной истории сайта; тяжелым и суровым, как музыка 1914. Этот человек всю жизнь пел о войне (Первой мировой) — а теперь война стала реальностью…
(Дмитро отвечает на украинском — но, думаю, в основном всем и все будет понятно. Возможно, со временем добавлю субтитры.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 282
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Видеоинтервью с 1914: «В Украине нет ни одного поколения, которое бы не пострадало от России»
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Цитата. Бывший гитарист R.E.M. Peter Buck: «Не знаю, как кому-то может нравиться бешеная популярность»
Комментарии
zzz:
Другой Александр:
https://m.youtube.com/watch?v=cjnvJ9dj2PY
Meteor — Faceless Fighters
Хорошая тема. Такой электро-рок с ретро атмосферой.…
СиРОЖА:
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Можете начинать срач))
Кирк Хэммет внес огромный вклад в развитие тяжелой музыки, да что там, музыки вообще!
а …
Писюн с глазами:
СиРОЖА написал(а):
Можете начинать срач))
Кирк Хэммет внес огромный вклад в развитие тяжелой музыки, да что там, музыки вообще!…
СиРОЖА:
Ad Noctum:
Anastasiya написал(а):
А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
Стианов в Боргирах было не меньше трёх — Шаграт, Нагаш и цилиндроносный кнопочник-плагиатор. Пока все …
Anastasiya:
Antonarchus написал(а):
Вот блин… сколько рок-метального народа замечательного полегло. Про Ted Kirkpatrick-а не знал, крутой мужик был. А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
…
Тварь:
Там еще Тони Долан (стремный тип, по мнению Крони) высказался……
Antonarchus:
Вот блин… сколько рок-метального народа замечательного полегло. Про Ted Kirkpatrick-а не знал, крутой мужик был. А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
…
RIP Mark:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lanegan
November 25, 1964 — died February 22, 2022 (aged 57)…
Колбаска:
Александр написал(а):
Кроме шуток, в каком месте тут Type O Negative?
Негативов у них на прошлых релизах больше чем у самих негативов. Этот не слушал…
Писюн c глазами:
Петруша, если уж прямо судя по всему, так обижен здесь только ты …
Anastasiya:
Александр написал(а):
Кроме шуток, в каком месте тут Type O Negative?
Как минимум — басовая линия, солирующий, выпуклый бас; ритмика тоже (я конкретно про песню «Who Wan…
Можете начинать срач))
СиРОЖА написал(а):
Можете начинать срач))
Кирк Хэммет внес огромный вклад в развитие тяжелой музыки, да что там, музыки вообще!
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Можете начинать срач))
Кирк Хэммет внес огромный вклад в развитие тяжелой музыки, да что там, музыки вообще!
а ты хорош))
Ранетки самая лучшая рок-группа в мире!