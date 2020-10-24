Видео недели: SOEN «Antagonist»Новинки и новости
Группа SOEN, которой рулит OPETH’овский Martin Lopez, выпустившая в 2019-м замечательный Lotus, на удивление и удовольствие оперативно записала следующий альбом: диск под названием Imperial появится в конце января. По словам музыкантов, во многом он был вдохновлен эпидемией ковида — и если так, то… есть в ковиде и плюсы.
Мартин: «В реальной жизни я всегда стараюсь быть собой, но при этом музыка, сама природа группы SOEN кажется единственным местом, в котором я ощущаю себя по-настоящему цельным. Сидя дома, занимаясь музыкой, лирикой, есть возможность выразить себя полноценно, свободно, вне каких-либо посторонних мнений.
Безусловно, это год и все, что с ним связано, явились безумием, кошмаром для всех, в том числе и для группы, которая лишилась возможности выступать. Тем не менее, при всем при этом наконец появилась возможность завершить работу над альбомом. Мы проводили в работе над музыкой по 12 часов в день в течение многих месяцев, чтобы воплотить Imperial в жизнь так, как хотелось, — прорабатывая грув, прорабатывая его внутреннюю логику».
Первым синглом парни выложили видео «Antagonist» — и, несмотря на статус «всего лишь» лирик-видео, сделали и показали все очень красочно и актуально-социально.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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Отличная идея в лирик-видео!