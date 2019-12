Видео недели: новая тема ME AND THAT MAN «Run With The Devil»

И снова Нергал. Целый мини-фильм с чертовщиной и ироничными отсылками к Тарантино показал его проект ME AND THAT MAN, готовящий продолжение дискографии в 2020-м. Хотя сама песня «Run With The Devil» достаточно странна — даже в рамках команды, в которой нет рамок.

Здесь есть сакософон. Фронтмен норвежского «блэкджаза» SHINING Jørgen Munkeby. Бойкий американский блюз-роковый позитив — и главное! Невероятно стойкое ощущение, что мы где-то это все уже слышали. Но только не на Songs Of Love And Death — второй зверек из выводка ME AND THAT MAN определенно другой породы.