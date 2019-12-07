Видео недели: новая тема ME AND THAT MAN «Run With The Devil»

И снова Нергал. Целый мини-фильм с чертовщиной и ироничными отсылками к Тарантино показал его проект ME AND THAT MAN, готовящий продолжение дискографии в 2020-м. Хотя сама песня «Run With The Devil» достаточно странна — даже в рамках команды, в которой нет рамок.

ME AND THAT MANЗдесь есть сакософон. Фронтмен норвежского «блэкджаза» SHINING Jørgen Munkeby. Бойкий американский блюз-роковый позитив — и главное! Невероятно стойкое ощущение, что мы где-то это все уже слышали. Но только не на Songs Of Love And Death — второй зверек из выводка ME AND THAT MAN определенно другой породы.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 169

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Зануда 07.12.2019 в 05:34

    Там Нергал ваш в гламурном журнале брюлики рекламирует!

    >>>
  2. lostgopnick 07.12.2019 в 07:09

    Это все Bluesklok.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

HELLOWEEN запишут новый альбом в составе Pumpkins United

"Мировой тур 'Pumpkins United' 2017-2019 превратил нас в настоящую группу, - поделился Andi Deris, - поэтому мы собрались вместе в студии для записи нового альбома. С творческой точки зрения, это очень волнующий...

Close