Видео недели: IMPERIUM DEKADENZ «Absenz Elysium»

Июнь радует дьявольскими температурами (не знаю, как у кого где, а в Минске чертовски жарко!), и в эти раскаленные вечера как никогда приятно смотреть на туманные мрачные склоны немецкого Шварцвальда. Именно из тех краев происходит меланхолический коллектив IMPERIUM DEKADENZ, и было бы странно, если б канва траурных гор не венчала их клипы. Да еще и под такой пронзительный саундтрек.

IMPERIUM DEKADENZ

Сегодня немцы презентовали клип на невероятно красивую новую вещь «Absenz Elysium», которая войдет в августовский, шестой по счету альбом When We Are Forgotten.

«Когда кадры жизни вырезаются из пленки бытия, все наши достижения, тягости и чувствования смешиваются в элизиуме. Все наши земные попытки оставить свой след во времени и пространстве… все исчезает в вечности — Absenz Elysium». Аминь.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 13.06.2019 в 10:33

    Классная банда, подсел на них после минского концерта.

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