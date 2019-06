Видео недели: IMPERIUM DEKADENZ «Absenz Elysium»

Июнь радует дьявольскими температурами (не знаю, как у кого где, а в Минске чертовски жарко!), и в эти раскаленные вечера как никогда приятно смотреть на туманные мрачные склоны немецкого Шварцвальда. Именно из тех краев происходит меланхолический коллектив IMPERIUM DEKADENZ, и было бы странно, если б канва траурных гор не венчала их клипы. Да еще и под такой пронзительный саундтрек.

Сегодня немцы презентовали клип на невероятно красивую новую вещь «Absenz Elysium», которая войдет в августовский, шестой по счету альбом When We Are Forgotten.

«Когда кадры жизни вырезаются из пленки бытия, все наши достижения, тягости и чувствования смешиваются в элизиуме. Все наши земные попытки оставить свой след во времени и пространстве… все исчезает в вечности — Absenz Elysium». Аминь.