8 мая дискография NAGLFAR пополнится новым альбомом Cerecloth. Кому не хватает сумрачных туманов, канделябров, призраков и штормового фирменного звука шведов, держите клип на титульный трек. По-моему, убедительно.
Видео NAGLFAR «Cerecloth»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 68
Теги: Naglfar
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