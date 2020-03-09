Видео NAGLFAR «Cerecloth»

8 мая дискография NAGLFAR пополнится новым альбомом Cerecloth. Кому не хватает сумрачных туманов, канделябров, призраков и штормового фирменного звука шведов, держите клип на титульный трек. По-моему, убедительно.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Diamond 09.03.2020 в 10:39

    Такой блэк-метал мы любим! Будем ждать альбома… И если коронавирус не помешает фестивальным планам, то и вживую заценим! \m/

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