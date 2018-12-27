Видео: мужчина играет на гитаре во время операции на мозге (своем)

Джазовый бас-гитарист Musa Manzini во время удаления опухоли мозга перенес процедуру, известную как «краниотомия в сознании» — особую методику нейрохирургического вмешательства, при котором в ходе операции предполагается восстановление сознания у оперируемого больного. С человеком разговаривают, поддерживают контакт, чтобы позволить докторам удалить опухоли, расположенные вблизи функционально важных зон головного мозга.

Musa Manzini оказался сложным пациентом: опухоль, расположенную в лобной доле, оперировали с 2006 года уже дважды, однако, опасаясь поражения критически важных частей, так и не смогли удалить ее целиком. На этот раз доктора утверждают, что смогли убрать порядка 90% новообразования. Правда, музыканту пришлось немножечко поиграть в процессе…