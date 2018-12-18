После грандиозного успеха фильма о QUEEN вспоминать Фредди и компанию, клясться в вечной любви и прочем стало среди рокеров крайне модным. Так, Эксл Роуз назвал давеча QUEEN величайшей командой всех времен и народов, а Чарли Бенанте из ANTHRAX уважительно обозначил британцев «прототрэшерами». А еще как-то собрались гитарные звездные
задроты виртуозы Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt и Tosin Abasi, да сыграли свою инструментальную версию нетленки «Bohemian Rhapsody». Вот что из этого вышло.
Видео: «Bohemian Rhapsody» в исполнении гитарных фриков
После грандиозного успеха фильма о QUEEN вспоминать Фредди и компанию, клясться в вечной любви и прочем стало среди рокеров крайне модным. Так, Эксл Роуз назвал давеча QUEEN величайшей командой всех времен и народов, а Чарли Бенанте из ANTHRAX уважительно обозначил британцев «прототрэшерами». А еще как-то собрались гитарные звездные
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Теги: Queen
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В этот день родились1943 - Keith Richards
1950 - Randy Castillo (OZZY OSBOURNE, MOTLEY CRUE) †
1954 - Uli Jon Roth
1958 - Geordie Walker (KILLING JOKE)
1966 - Miland "Mille" Petrozza
1968 - Martin Schirenc (HOLLENTHON, ex-PUNGENT STENCH, ex-KREUZWEG OST)
1970 - Cezary "Cezar" Augustynowicz (CHRIST AGONY, MOON)
1972 - Raymond Herrera
1975 - Hugo Mariutti (ANDRE MATOS, SHAMAN, VIPER)
1979 - Raphael Lepuschitz (DARKWELL)
10 релизов декабря
Svartidauði Revelations Of The Red Sword
Hate Squad Reborn From Ashes
Obscenity Summoning The Circle
Forest Of Shadows Among The Dormant Watchers
Chariot The New Horizon Dawns
Dark Moor Origins
Jason Becker Triumphant Hearts
Venom Storm The Gates
Dodsferd Diseased Remnants Of A Dying World
Metal Church Damned If You Do
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