Видео: «Bohemian Rhapsody» в исполнении гитарных фриков

После грандиозного успеха фильма о QUEEN вспоминать Фредди и компанию, клясться в вечной любви и прочем стало среди рокеров крайне модным. Так, Эксл Роуз назвал давеча QUEEN величайшей командой всех времен и народов, а Чарли Бенанте из ANTHRAX уважительно обозначил британцев «прототрэшерами». А еще как-то собрались гитарные звездные задроты виртуозы Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt и Tosin Abasi, да сыграли свою инструментальную версию нетленки «Bohemian Rhapsody». Вот что из этого вышло.