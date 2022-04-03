KAMPFAR
03.04.2022

Весна отменяется. Слушаем новый миник KAMPFAR «Urkraft»

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Я не знаю, спешит ли весна в ваши края, но теперь снова будет метель, и застывшие между небом и фьордами темные ели, хрустящие горные ручьи да безжизненные, обожженные черно-белыми морозами земли. Норвежцы KAMPFAR, обретшие мистическую способность звучать с каждым релизом все пронзительнее, выпустили двухпесенный EP Urkraft.

«Вообще мы уже записали целый альбом, — сообщила группа в своем фб, — он готов. Создавался он частично в домашних условиях, в нашем маленьком удаленном местечке среди деревьев и горных вершин, рядом с рекой, которая никогда не хранит молчание.

Всего в нем шесть частей, шесть историй, шесть конфликтов, собранный под одной вывеской, название которой мир вскоре узнает. Мы будем показывать их поочередно, перед тем, как все вместе окажется представлено осенью. Следуйте за нами, и мы отыщем сокровища вместе».

Начинаем сначала.

Количество просмотров: 396

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14 комментариев

  • Зануда написал(а):

    Как раз слушал сегодня, божественно!

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  • Александр написал(а):

    «Я не знаю, спешит ли весна в ваши края, но теперь снова будет метель»
    Кстати, в Москве вчера реально была метельhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Виктор написал(а):

    Александр написал(а):
    Кстати, в Москве вчера реально была метель


    В Москве сейчас будет метель очень-очень надолго

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  • Тварь написал(а):

    Александр написал(а):
    «Я не знаю, спешит ли весна в ваши края, но теперь снова будет метель»
    Кстати, в Москве вчера реально была метель
    бомбить вашу мацкву надо, а не метелить.
    подождите, будет скоро вам бомб пачка

    >>>
  • Тварь написал(а):

    …а Кампфар, как5 все у нас тут, классный http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

    >>>
  • Александр написал(а):

    Тварь написал(а):
    Александр написал(а):
    «Я не знаю, спешит ли весна в ваши края, но теперь снова будет метель»
    Кстати, в Москве вчера реально была метель
    бомбить вашу мацкву надо, а не метелить.
    подождите, будет скоро вам бомб пачка
    Бля, сколько дураков то повылазило у которых от слова Москва бомбить начинает.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Вчера, когда прочитал коммент про Москву и металь, возникло стойкое ощущение, что москвича Александра вскоре обложат хуями. Так и вышло.

    >>>
  • Александр написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Вчера, когда прочитал коммент про Москву и металь, возникло стойкое ощущение, что москвича Александра вскоре обложат хуями. Так и вышло.
    Типа не было?
    https://m.youtube.com/watch?v=5b0DdmRdH4I
    Или тоже от слова Москва подгорает?

    >>>
  • Александр написал(а):

    Виктор написал(а):
    Александр написал(а):
    Кстати, в Москве вчера реально была метель

    В Москве сейчас будет метель очень-очень надолго
    Жаль что нет. Я люблю такую погоду. Красиво-романтичноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Александр написал(а):
    Писюн с глазами написал(а):
    Вчера, когда прочитал коммент про Москву и металь, возникло стойкое ощущение, что москвича Александра вскоре обложат хуями. Так и вышло.
    Типа не было?
    https://m.youtube.com/watch?v=5b0DdmRdH4I
    Или тоже от слова Москва подгорает?
    Не, дружок-пирожок, у меня не подгорает, мне похуй, откуда ты там. И про метель верю, у нас в РБ тоже вчера было похоже. Просто было предсказуемо

    >>>
  • Виктор написал(а):

    Александр написал(а):
    Виктор написал(а):
    Александр написал(а):
    Кстати, в Москве вчера реально была метель

    В Москве сейчас будет метель очень-очень надолго
    Жаль что нет. Я люблю такую погоду. Красиво-романтично


    Я говорил не про погоду. Но у тебя опять мозгов не хватает понять

    >>>
  • Александр написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Александр написал(а):
    Писюн с глазами написал(а):
    Вчера, когда прочитал коммент про Москву и металь, возникло стойкое ощущение, что москвича Александра вскоре обложат хуями. Так и вышло.
    Типа не было?
    https://m.youtube.com/watch?v=5b0DdmRdH4I
    Или тоже от слова Москва подгорает?
    Не, дружок-пирожок, у меня не подгорает, мне похуй, откуда ты там. И про метель верю, у нас в РБ тоже вчера было похоже. Просто было предсказуемо
    Ну с прошедшим днём единения народов России и Беларуси тебяhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

    >>>
  • Александр написал(а):

    Виктор написал(а):
    Александр написал(а):
    Виктор написал(а):
    Александр написал(а):
    Кстати, в Москве вчера реально была метель

    В Москве сейчас будет метель очень-очень надолго
    Жаль что нет. Я люблю такую погоду. Красиво-романтично

    Я говорил не про погоду. Но у тебя опять мозгов не хватает понять
    Ну может быть действительно нехватает, раз до последнего надеялся на адекватность здешней публики.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Александр написал(а):

    Ну с прошедшим днём единения народов России и Беларуси тебя
    Ахаха, спасибо, но что-то хочется не единяться, а, наоборот, максимально дистанцироваться от вас. Ничего личного http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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