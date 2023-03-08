Весна из-под крышечки гроба. Новинка MORK «Bortgang»

Начало весны — почему-то любимое время норвежского блэкушника Thomas Eriksen для реализации альбомов своего MORK. Только, знаете ли, начинает пригревать наивное солнышко, все эти радостные лучики, скромные блики, несмело прячутся в кладовки пуховики (ладно-ладно, не буду врать, я живу в субтропическом климате, зимы тут по сути и нет), распускаются тюльпаны в букетах к восьмому марта, и вот… нате вам! Получай, долбаное весеннее настроение! Мрачный раскрашенный мужик в очередной раз запускает свой вязкий сеанс блэк-метал гипноза, давит и нагнетает настолько уверенно, что окружающая среда послушно сползает в тленный ч/б.

24 марта у MORK выходит шестой полноформатник Dypet, а стартовый медленный сингл «Bortgang», презентованный некоторое время назад, полон прям-таки dsbm-обвских настроений.

«Это одно из моих самых красивых лирических произведений на сегодняшний день, — обещает Thomas, — написано оно было во время путешествия по Норвегии в 2020-м, в одном из великолепных фьордов западной части страны. Посвящена эта поэма ушедшим в мир иной. Она о том, что смерть значит для тех, кто провожает умерших, — а также для тех, кто уходит, как бы взгляд с той стороны на живых».

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