Весна из-под крышечки гроба. Новинка MORK «Bortgang»Блог
Начало весны — почему-то любимое время норвежского блэкушника Thomas Eriksen для реализации альбомов своего MORK. Только, знаете ли, начинает пригревать наивное солнышко, все эти радостные лучики, скромные блики, несмело прячутся в кладовки пуховики (ладно-ладно, не буду врать, я живу в субтропическом климате, зимы тут по сути и нет), распускаются тюльпаны в букетах к восьмому марта, и вот… нате вам! Получай, долбаное весеннее настроение! Мрачный раскрашенный мужик в очередной раз запускает свой вязкий сеанс блэк-метал гипноза, давит и нагнетает настолько уверенно, что окружающая среда послушно сползает в тленный ч/б.
24 марта у MORK выходит шестой полноформатник Dypet, а стартовый медленный сингл «Bortgang», презентованный некоторое время назад, полон прям-таки dsbm-обвских настроений.
«Это одно из моих самых красивых лирических произведений на сегодняшний день, — обещает Thomas, — написано оно было во время путешествия по Норвегии в 2020-м, в одном из великолепных фьордов западной части страны. Посвящена эта поэма ушедшим в мир иной. Она о том, что смерть значит для тех, кто провожает умерших, — а также для тех, кто уходит, как бы взгляд с той стороны на живых».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 175
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Весна из-под крышечки гроба. Новинка MORK «Bortgang»
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Комментарии
Anastasiya:
zzz:
Александр написал(а):
Тварь написал(а):
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, во…
Staphylococcus:
Настя! С праздником вас!Здоровья,беречь неровную систему (не восстанавливается зараза)и дэнег-дэнег-дэнег…Пусть вышло куцо и коряво,но зато от д…
Juris:
Костя:
Александр написал(а):
Тварь написал(а):
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, во…
Александр:
Тварь написал(а):
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, воен царя путловского? …
Дед Аким:
Всех читательниц сайта и замечательную красавицу Настю — автора создательницу сайта, с праздником 8 марта!!! Здоровья, радости, любви, успеха в делах!!! …
Никита:
Лиш би не подводил , всё ровно Бёртона не заменит . Надеюсь что будет не хуже его…
Другой Александр:
Виктор написал:
Кристина Скаббиа — назовите мне хоть одну по-настоящему хорошую песню у этой долбаной группы, в которой она играет. Ну вот серьезно, ну это же …
Тварь:
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, воен царя путловского? …
Другой Александр:
Александр написал:
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото? Тупа образец того кому не стоит носить какую либо волосатость на морде
Когда я увиде…
Александр:
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото? Тупа образец того кому не стоит носить какую либо волосатость на морде …
Черный Доктор:
lyrical Norse BM in early Burzum vein
Кстати о птичках;
Настя! С праздником вас!Здоровья,беречь неровную систему (не восстанавливается зараза)и дэнег-дэнег-дэнег…Пусть вышло куцо и коряво,но зато от души.
Спасибо за поздравления!