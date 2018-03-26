Вечер красных огней. В пятницу в Минске отыграют французы CELESTE

Едва успев оправиться от блэкушно-постметаллического депрессняка, залившего «Брюгге» по крышечку в прошедшие выходные, спешу вас обрадовать: этой пятницей станет еще тяжелее. Страшнее. Мрачнее. Ибо и сами по себе французы CELESTE способны лоботомировать звуком — а уж «дружелюбная» компания KRVVLA, DOWNHILL, KUSTO гарантирует: из-под красных огней прежним и здравомыслящим никто не уйдет.

Celeste «CELESTE играет микс сладжа/постхардкора с блэк-металом и думом, — говорится на фб коллектива, — и определенно рекомендована фанатам BREACH, NEUROSIS, CULT OF LUNA и DEATHSPELL OMEGA. Слово, что характеризует группу сполна, — это «Тьма». Вживую она также выступает в полной темноте, используя лишь налобные красные фонари и стробоскоп».

У CELESTE пять полноформатных альбомов, последний из которых, Infidèle(s), вышел в прошлом году, — ну и знатоки французского, говорят, получают особый извращенный кайф, читая поэтические строки их песен. «Сколько себя помню, я всегда писал о печальном, — говорит басист-вокалист Johan, — становясь все жестче с каждым альбомом. Сами их названия — Nihiliste(s), Misanthrope(s) — говорят за себя. Начав с Misanthrope(s), на Morte(s) Nee(s) (в переводе — «мертворожденные») я продолжил развивать темы педофилии, инцеста, насилия над женщинами. Хотя и не обязательно лишь с точки зрения «черни». В самых жутких вещах есть и светлая сторона: к примеру, как пережившие насилие люди становятся сильнее, обретая и изобретая себя заново».

Ну и чтобы вы заранее прониклись подачей и замыслом, предлагаю посмотреть прошлогоднее видео на тему «Cette chute brutale», открывавшую Infidèle(s). Ну и как-то подготовиться, что ли. Весь этот кошмар уже близок.

Детали мероприятия см. в официальном паблике.

, рубрика(и): Celeste Блог

Количество просмотров: 324

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Илья Генчик 26.03.2018 в 19:34

    давайтека про инквизишн

    >>>
  2. Anastasiya 26.03.2018 в 21:01

    Илья Генчик написал(а):
    давайтека про инквизишн

    Да там одни домыслы и голословные обвинения. Лейбл сказал, что выпер их и все, комментариев не будет. Вот единственная доподлинно известная правда в данной истории — и писать тут, в общем-то, не о чем.

    >>>
  3. Артём 27.03.2018 в 11:13

    …»дружелюбная» компания KRVVLA, DOWNHILL, KUSTO».

    А COAT из концертного состава исключили?

    >>>
  4. gking 27.03.2018 в 13:22

    Психоделическая сладж-стоунер-думовая команда Coat не сможет принять участие в мероприятии. Ребята приносят свои извинения.
    Группу покинул участник. Сама же группа переживает смутные времена, находясь на грани распада.
    Мы очень надеемся, что Coat не прекратит свое существование, преодолеет нынешние трудности и еще порадует нас новыми выступлениями и релизами.

    >>>
  5. Anastasiya 27.03.2018 в 18:14

    Дааа, очень надеемся! Так качественно загонять способен мало кто

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Фото: WIEGEDOOD, CHALLENGER DEEP, NEBULAE COME SWEET, KRVVLA

(с) фото Siarhei "petrowitch" Hahulin. Репортаж .

Close