Вечер красных огней. В пятницу в Минске отыграют французы CELESTE

Едва успев оправиться от блэкушно-постметаллического депрессняка, залившего «Брюгге» по крышечку в прошедшие выходные, спешу вас обрадовать: этой пятницей станет еще тяжелее. Страшнее. Мрачнее. Ибо и сами по себе французы CELESTE способны лоботомировать звуком — а уж «дружелюбная» компания KRVVLA, DOWNHILL, KUSTO гарантирует: из-под красных огней прежним и здравомыслящим никто не уйдет.

«CELESTE играет микс сладжа/постхардкора с блэк-металом и думом, — говорится на фб коллектива, — и определенно рекомендована фанатам BREACH, NEUROSIS, CULT OF LUNA и DEATHSPELL OMEGA. Слово, что характеризует группу сполна, — это «Тьма». Вживую она также выступает в полной темноте, используя лишь налобные красные фонари и стробоскоп».

У CELESTE пять полноформатных альбомов, последний из которых, Infidèle(s), вышел в прошлом году, — ну и знатоки французского, говорят, получают особый извращенный кайф, читая поэтические строки их песен. «Сколько себя помню, я всегда писал о печальном, — говорит басист-вокалист Johan, — становясь все жестче с каждым альбомом. Сами их названия — Nihiliste(s), Misanthrope(s) — говорят за себя. Начав с Misanthrope(s), на Morte(s) Nee(s) (в переводе — «мертворожденные») я продолжил развивать темы педофилии, инцеста, насилия над женщинами. Хотя и не обязательно лишь с точки зрения «черни». В самых жутких вещах есть и светлая сторона: к примеру, как пережившие насилие люди становятся сильнее, обретая и изобретая себя заново».

Ну и чтобы вы заранее прониклись подачей и замыслом, предлагаю посмотреть прошлогоднее видео на тему «Cette chute brutale», открывавшую Infidèle(s). Ну и как-то подготовиться, что ли. Весь этот кошмар уже близок.

Детали мероприятия см. в официальном паблике.