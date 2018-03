Вечер белметала с Мортиисом. Слушаем IRDORATH, NEBULAE COME SWEET, VAPOR HIEMIS, DOOR INTO EMPTINESS, GODS TOWER

На прошлой неделе вспомнилась давешняя рубрика: иностранные артисты слушают белорусскую музыку и делятся впечатлениями. И тут же судьба свела в фб с Мортиисом, который с удовольствием согласился принять во всем этом участие. Легендарному дядьке, понятно, подсовывала лишь лучшее — так что реально было интересно, что и как он оценит. Результат перед вами!

Но сначала немного новостей от самого норвежца, чтобы вы понимали, чем он занят в настоящий момент, помимо концертов и промоции прошлогоднего альбома The Great Corrupter. Во-первых, коллекционеры уже могут пополнить свои полки переизданиями классики 90-х: ремастированными и украшенными новыми художественными упаковками альбомами Født til å Herske, Ånden som Gjorde Opprør и Keiser av en Dimensjon Ukjent.

Во-вторых, распродав в 2001 году весь тираж своей книги «Secrets Of My Kingdom», Мортиис совместно с британским издательством Cult Never Dies презентует ее новую, расширенную, дополненную и очаровательно оформленную версию под названием «Secrets Of My Kingdom; Return To Dimensions Unknown». За деталями и заказом сюда. А пока что музыкант появляется в нашей виртуальной беседке — и, с места в карьер, врубаю ему IRDORATH. Что, конечно не совсем метал, однако группа ныне модная и даже посетившая в прошлом году Wacken Open Air. Купальская народная песня в «ирдоратовской» аранжировке.

Mortiis: Приятный материал. Не то чтобы я такое постоянно слушаю, но думаю, что микс фолка (и пагана, судя по визуальному ряду) с рок-музыкой работает очень эффектно и, полагаю, публике это нравится. После этой песни ютуб предложил их тему «As Bas», и лично мне она зашла больше, ха!

Далее DOOR INTO EMPTINESS — для артиста, который и сам не чурался экспериментов. Трудно найти характерную для этого странного ансамбля тему, но у «Somnambula» есть загонно-сумрачный клип! Так что будет она.

Mortiis: Здорово, мне нравится. Очень депрессивно, безысходно, диссонансно. Я такой звук очень люблю. Местами ощущается флер шугейзинга, чего-то в духе MY BLOODY VALENTINE — не знаю даже, почему, тут все-таки материал ближе к экспериментальному блэку… Визуальный ряд тоже доставляет: дрожащие, размытые образы — так и представляющиеся в виде фоновой подложки к живым выступлениям».



Ну что же, не обойдемся без классики всех времен от GODS TOWER.

Mortiis: Тоже хорошо. В начале песни не был уверен, что мне понравится, но тема разгулялась и стала куда интересней. Уверен, вживую она заходит отлично — со своим цепким припевом, которому так и хочется подпевать. И в котором, помимо прочего, присутствует ненавязчивый и приятный фолк-метал оттенок. (В вашей стране отсылки к фолку вообще, кажется, весьма популярны.) В общем, натурально звучащая, классически-металлическая, честная песня, в которой здорово работает и припев, и общий непопсовый, размеренный темп».



…А вот теперь — сложные миксы. VAPOR HIEMIS со своим «Маршам Адвечнай Зімы».

Mortiis: Да, весьма. В моем восприятии такие миксы удачно срабатывают: тут вам и блэк, и фолк, и что-то еще. Доставляет общая атмосфера.



На финалку — хит последних лет. NEBULAE COME SWEET и «Le N».

Mortiis: Оу, вот это классно. Шикарная мелодика, отличный вокалист. И подходящий имидж — увидев который я, признаться, ожидал нечто в духе BEHEMOTH (очевидно, их капюшонные образы вдохновили ребят на подобный прикид). Но тут пошел мелодичный материал, и… просто вау. Отличный сюрприз.