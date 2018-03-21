Varg Vikernes: «BURZUM вживую? Нет, спасибо. Я лучше отсижу еще месяц в тюрьме, чем буду репетировать с металхедами»

В одном из свежих видео своего блога седобородый Варг ответил на старый добрый вопрос: сколько надо денег, чтобы BURZUM сыграл вживую? И если не деньги, чем можно его соблазнить?

«Довольно часто я получаю вопрос: почему BURZUM не играет вживую? И даже не представляю, зачем его задавать, ведь много раз было сказано ранее: я не играю концерты. Не люблю. И если я не люблю, то зачем все это надо?

Деньги? Окей, мы предлагали порядка £300000 (около $425000) за два выступления в Лондоне пару лет тому. Я сказал: «Нет. Спасибо, но нет». Я лучше посижу дома. Поменяю масло в машине. Пособираю гнилые веточки, разбросанные по моей, некогда возделываемой, земле. Я лучше проведу время с семьей, со своими детишками. Или вообще посижу в салоне машины, записывая обращения к подписчикам канала Thulean Perspective.

На деньги мне срать. Я ничего не делаю ради денег. Да, я их зарабатываю — за то, что что-то делаю. Разница очевидна. Не делаю, чтобы заработать, но зарабатываю на том, что делаю.

Не вижу ничего привлекательного в живых выступлениях. Это была бы слишком большая жертва с моей стороны. Ибо я не люблю это все. Не хочу проводить время вне дома и семьи, чтобы репетировать с какими-то металхедами. Да и вообще Лондон — последнее место в Европе, в котором я бы хотел оказаться.

Концерты для меня — нечто странное. Некий эгоистичный, нарциссический, зацикленный на своей значимости мудак, который носится по сцене и буквально орет: «Я, я, я, я! Смотрите на меня!» Мне такое внимание чуждо. Даже здесь, на ютубе, я парюсь из-за внимания к своей персоне — при том, что я контролирую ситуацию на канале на 100%. Я решаю, что выпускать, как и когда. И хочу ли я вообще выпускать что-либо. А если выложил — то все равно в какой-то момент смогу удалить. Это свобода в моем понимании.

Так же я делаю музыку — на компьютере, уделяя ей определенное время; делаю так, как хочу ее видеть. И все.

И, в общем, еще много чего можно сказать по этому поводу. Наверняка эти объяснения представляют меня законченным мудаком, но… пусть так. Ок. Я вообще мог не париться, говоря это все. Просто я не люблю живые концерты. И не хотел бы ввязываться в них сам.

Я не для того провел в тюрьме 15 лет, чтобы, освободившись, тратить время на подобную бессмыслицу, честное слово. Да и, если по правде, я лучше отсижу еще месяц, нежели буду репетировать с какими-нибудь музыкантами, металхедами. Лучше тюрьма. И заметьте: этого говорит человек, который там был. Который знает, какое дерьмище — сидеть взаперти.

Музыка для меня — нечто личное. Что-то, чем ты можешь и должен наслаждаться сам по себе. Просто ты — и музыка. (Музыка вообще — я сейчас не говорю про конкретно свою). А мое счастье — довольствоваться малым. Чем больше ты хочешь, тем, по спирали, все глубже скатываешься в декаданс, разрушение и несчастье».

P.S. А может, все-таки скинемся ему на билет и пригласим на Дожинки? Скажем, с серией лекций об унавозивании. Художественном скрещивании картофеля и конопли. Репетировать не надо. Петь не надо. Своеобразная, пропахшая трудовым потом, неиспорченная атмосфера. Не Лондон.