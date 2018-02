Валентинки. Секс-истории от рок-звезд

Закончили вы отмечать день влюбленных или нет, есть еще пара валентинок на выбор. А именно — подборочка секс-легенд от рок-звезд. Реальных или нет — утверждать не возьмемся. Однако так или иначе существующих в их рассказах о бурном прошлом, за которые в наши дни кого-нибудь, вероятно, могли б засудить.

..Когда A PERFECT CIRCLE играли на разогреве у NINE INCH NAILS, в гримерке тусовалась девушка, ожидавшая встречи с Трентом Резнором. Однако внезапно появился Мэйнард, пригласивший ее посмотреть фильмы в трейлере. Дама согласилась (ну заманчиво же, нет разве?). И, придя, они действительно стали смотреть кинофильм: комедию «Счастливчик Гилмор» с Адамом Сэндлером. Затем, в некий довольно неожиданный момент, Джеймс расстегнул штаны, достал член и начал дрочить. Девушка в ужасе выскакивает из трейлера. Он — за ней, крича по дороге: «Подожди, не уходи, ты не такая, как все!»

..В 70-х мать Слэша, Ola Hudson, встречалась с Дэвидом Боуи. И однажды Слэш, вернувшись не особенно вовремя, застал их голенькими. Вроде бы ничего особенного в этой истории — но любопытно, как в неловкой ситуации столкнулись сразу два культовых рок-персонажа.

..Музыканты MÖTLEY CRÜE, большие охотники за развлечениями с группи, делились рецептом, как скрыть от постоянных подруг запах чужих… ммм… тел. Так, после секса на стороне они натирали гениталии вонючими яичными буррито.

..Группа KISS посвятила песню «Plaster Caster» девушке по имени Cynthia Albritton, получившей в рок-среде известность как Cynthia Plaster Caster. Она, будучи профессиональной группи, не только переспала с целой толпой музыкантов (помимо «киссов», ее клиентами были парни из THE WHO, THE MONKEES и многие другие), но и оставляла на память слепки с их членов, чтобы потом создать пластиковые копии. Первым арт-объектом этой коллекции стал «дружок» Джими Хендрикса.

«Эпизод с акулой» фигурирует в воспоминаниях многих музыкантов того времени — и хотя часть показаний расходится (вид рыбы, например), основная канва истории остается: в ней есть рыбные элементы, безымянная группи и шальные рок-музыканты. То бишь LED ZEPPELIN. Дело происходило в конце 60-х, группа гастролировала по США и остановилась в отеле «Edgewater» в Сиэтле. Фишка гостиницы в том, что стоит она на воде, и в ту пору постояльцам разрешалось рыбачить прямо из комнат. Так, согласно одной версии этой истории, музыканты поймали в номере акулу, связали тусившую с ними хорошенькую фанатку — и напихали куски рыбы во все ее дырочки. Согласно второй версии, поддерживаемой тогдашним тур-менеджером коллектива, именно он связал рыжеволосую красотку и пенетрировал желтоглазым морским окунем (который своим красноватым оттенком напоминал цвет волос дамы), а музыканты снимали происходящее на камеру. Причем девушка совершенно не возражала и осталась довольна своим морским приключением. А Frank Zappa чуть позже припомнил «рыбный день цепеллинов» в своем лайве Fillmore East – June 1971, обозначив один из треков как «The Mud Shark».

P.S. В качестве бонуса можно освежить память, перечитав уже публиковавшиеся ранее воспоминания о шалостях Мэрилина Мэнсона (особенно колоритен эпизод с глухой фанаткой) и Линдеманна, который едва не получил «пралине» от пламенной леди. А после этого хорошей вам ночи, господа и дамы!