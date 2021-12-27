«В случае с думом спешить некуда». KUOLEMANLAAKSO выпускают альбом после восьмилетнего перерываБлог
KUOLEMANLAAKSO (в переводе с финского — «длина смерти») — дэз-думовая группа из Финляндии, меланхоличная и богатая на мелодии, как и все думово-финское. Любопытна тем, что фронтменом служит замечательный Mikko Kotamaki из SWALLOW THE SUN (правда, с иной вокальной манерой), а также редким умением делать красиво и одновременно доходчиво-просто, аккуратно миксуя энергичный грув и все это вот упомянутое выше ультрамелодически-финское-грустное.
Собрался коллектив в 2010 году и с тех пор выпустил три крепких работы, Uljas uusi maailma (2012), Tulijoutsen (2014), Laakso — Vol. 1: The Gothic Tapes (2016, единственный лонгплей на английском языке). Из числа оных Tulijoutsen, кстати, переслушиваю до сих пор — так что отрадно было узнать, что в этом марте мужики-таки решили продолжить дискографию альбомом Kuusumu, посвященным истории катастрофического глобального похолодания 535—536 годов.
Гитарист-лидер группы Laakso: «Пауза между записями выдалась непростительно долгой, хотя в случае с думом спешить вообще некуда. Было здорово снова вернуться к работе, встретиться с ребятами, а также привлечь к гостевому участию пару старых друзей. Так, с аранжировками и записью клавиш помог Aleksi Munter (SWALLOW THE SUN, INSOMNIUM, GHOST BRIGADE), а Lotta Ruutiainen (LUNA KILLS) восхитительно спела на паре треков».
Первым синглом был выпущен один из них, «Katkeruuden malja», с Лоттой и видео при свечах. И… звучит очень даже недурно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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«В случае с думом спешить некуда». KUOLEMANLAAKSO выпускают альбом после восьмилетнего перерыва
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