В Минск едут SKULL FIST. «Просыпался ли я с бодуна в концертном зале? Ну, зависит от страны»

14 мая в столичном «Брюгге» планируется событие неформатное и любопытное: в интернациональной кроссжанровой солянке выступят австралийские blackened трэшеры BASTARDIZER из Австралии, дэзкорщики PULVIS ET UMBRA из Италии, а также — хэдлайнером — канадская группа SKULL FIST, которую на родине числят предводительницей «новой канадской волны хэви-метала», и которая, несмотря на молодость участников, выглядит будто пришелец из 80-х. «Доставайте из шкафов свои косухи и рваные джинсы, и бегом крутить химическую завивку!» — пишут организаторы шоу, которое обещает молотовский коктейль драйва среди белорусской весенней серости.

Дискография SKULL FIST, несмотря на десятилетний стаж группы, невелика. В 2006-м у них вышло демо No False Metal, спустя четыре года — EP Heavier Than Metal, а затем два полноформатника: Head öf The Pack в 2011-м и Chasing The Dream в 2014-м, собравшие букет восторженных отзывов по всему миру. Группу называли классиками современного хэви, убийственным молодняком с олдскульной speed metal душой, одновременно сравнивая со SCORPIONS, EXCITER, ACCEPT и MÖTLEY CRÜE — за очевидные имиджевые приветы глэм-року и характерное раззвездяйское отношение к жизни.

«Как проходит обычный туровый день мой жизни? Сейчас расскажу, — усмехается 31-летний вокалист Jackie Slaughter. — Допустим, в 12 ночи мы спускаемся со сцены. Попутно я осматриваю толпу в поисках классных девок и сигарет.

В лучшем случае — запас курева у меня уже есть. И бухлишка тоже. Так что в течение ближайшего часа я накачиваюсь водкой — предпочтительно в компании милых дам. В процессе чего решаю, с какой из них замутить кой-чего, используя красивые слова и стройные предложения.

Потом… начинаю выяснять, куда делись все сигареты (которые я скурил). Удивляюсь, почему все остальные музыканты уже при бабах, а я еще нет. Спрашиваю себя, почему мне подмигивает вон тот парень?.. Спрашиваю себя, куда исчезла вся водяра (которую я выпил). Медленно сам себе отвечаю на все эти вопросы. Осознаю ответы.

Два часа ночи. Трахаюсь. Курю. Трахаюсь? Ну, на самом деле, не факт. Скорее всего, просто мастурбирую, так никого на секс не развел. Потом встречаюсь с парнями, которые после концерта хотели со мной выпить, — и втираю им всякую дичь. Пью, шучу и смеюсь с ними — а когда сознание затуманивается, начинаю социально-политические дискуссии. Ну или рассказываю, какой молодец, например, Брайан Кокс.

Пять часов. Валяюсь в кровати и жалуюсь на жизнь, много треплюсь, продолжаю пить до того момента, пока не понимаю, что я несу полнейшую чушь. Причем уже не первый час. Потом… ну, по-разному. Просыпался ли я с бодуна, к примеру, в концертном зале? Зависит от страны»… В общем, судя по всему, в угаре SKULL FIST хороши. А насколько они молодцы музыкально, предлагаю оценить, просмотрев клип на «Bad For Good» из последнего альбома Chasing The Dream.