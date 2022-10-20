В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy HaleБлог
GWAR, конечно, уникальный организм, в фантастическое происхождение которого не так уж трудно поверить. Группе костюмированных бузотеров уже почти сорок лет, и старейшие участники (не оригинальные, впрочем: из состава основателей после героиновой передозировки Dave Brockie никого не осталось) приближаются к шестидесяти; однако красочный, маскарадный, провокационный, по-хорошему дурацкий, хоррор-роковый кровавый костюмированный паровоз по-прежнему мчит на всех своих тентаклях; концерты собирают толпы, и да… на GWAR взаправду занятно смотреть вживую. (А еще наблюдать, как народ скупает белые майки, чтобы пробиться в первые ряды и отгрести свой «автограф» из брызжущей со сцены кровищи.)
Продолжая осеннюю хэллоиуновскую тему ужастиков, предлагаю посмотреть новый клип группы «The Cutter» на песню из последнего, вышедшего летом альбома The New Dark Ages. Гостевым участием в видео и песне отметилась яркая рок-девушка Lzzy Hale из HALESTORM, а слушая эту тему я, хоть убей, не могу отделаться от параллельно включающейся в голове «Turbo Lover» JUDAS PRIEST.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 128
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В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
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