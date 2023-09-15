В копилку дэз-метал релизов года: REBAELLIUN в новом составе выпускают «Under The Sign Of Rebellion»Блог
Плюс одно ветеранское возвращение: бразильская смертоносная брутал-машина REBAELLIUN накатала новый альбом Under The Sign Of Rebellion — спустя семь лет от The Hell’s Decrees, которым команда обозначила свой реюнион 2015-го. После которого, к сожалению, ее постигла череда трагедий.
В 2018 году в возрасте 42 лет умер гитарист-основатель Fabiano Penna: вернувшись из европейского турне, мужчина внезапно попал в больницу то ли с инфекцией, то ли с вирусом, и спустя несколько дней его не стало.
В прошлом июне случился сердечный приступ у фронтмена-басиста Lohy Fabiano. Ему было 44.
Ну а еще два оригинальных участника — напомню, REBAELLIUN валят суровый дэзняк с 1998 года — по разным причинам не принимают участие в нынешней инкарнации группы (и такое ощущение, что, например, второй гитарист Ronaldo Lima вообще ушел из музыки много лет тому). В общем, за главного теперь драммер Sandro Moreira, и параллельно еще с десятком проектов он отныне и тянет бренд REBAELLIUN.
Полноформатник выходит на через неделю, это четвертый лонгплей в дискографии — и, в общем-то, все, что в ней было ранее, до сих пор смотрится/слушается как образец качества. Оценим, удалось ли Сандро с новыми ребятами (Lohy Fabiano, впрочем, успел записать свои партии для релиза) не уронить планку после всех бед.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 93
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В копилку дэз-метал релизов года: REBAELLIUN в новом составе выпускают «Under The Sign Of Rebellion»
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