Компания Rock Games анонсировала линейку метал-пазлов, так что если вы мечтали просидеть полмесяца, складывая обложку Seasons In The Abyss, в июне представится такой шанс. Картинка состоит из 500 элементов, размер 39 x 39 см. К изданию планируются следующие арты: Reign In Blood, Seasons In The Abyss, South Of Heaven SLAYER; Powerslave, Somewhere In Time, The Number Of The Beast IRON MAIDEN; Defenders Of The Faith, Painkiller, Ram It Down JUDAS PRIEST; Bomber, Orgasmatron, Overkill MOTÖRHEAD.
В июне выходит серия пазлов на тему обложек SLAYER, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: мерч
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Комментарии
- Tular: А «Черного альбома» нет?
- Зануда: Надо брать!
- Death: Можно добавить, что стоит это удовольствие 17 евро.
- Veles: Заводы стоят, одни рукоделы и гитаристы стране!
- DawnRazor: в третьей песне, Pamierlyja Božyšča (Dead Deities), есть кусок, очень похожий на Вардруну :)
- zzz: Скока Дмитрий принял, перед тем, как подписать?)))
- Loretta: Ad Noctum написал(а): qoute: «Дмитрий Бурбуть signed this petition» Дмитрий на страже духовных скреп
- Antonarchus: Christchurch double kick: Christians lose 1, Muslims lose 1. Black metal fire keeps burning!
- Anastasiya: Сарказьм и зависть, что к нам-то не везут
- Ad Noctum: Anastasiya написал(а): Тем временем: qoute: «Дмитрий Бурбуть signed this petition» Это у вас...
- Anastasiya: Тем временем: https://www.change.org/p/%D0%B E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B 8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%...
- Nokt:
- Nokt: неожиданно очень зашло, хотя раньше я к ним равнодушна была
В этот день родились1952 - Udo Dirkschneider
1965 - Black Francis (PIXIES)
1967 - Mike Wead (KING DIAMOND, etc.)
1970 - Terrance Hobbs (SUFFOCATION)
1970 - Roy Mayorga (STONE SOUR)
1975 - Szymon "Simon" Czech (ANTIGAMA) †
1977 - Maria "Tristessa" Kolokouri (ASTARTE) †
1978 - Martin Mendez (OPETH)
1978 - Charley Shackelford (DAYLIGHT DIES)
1981 - Romain Goulon (NECROPHAGIST)
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Надо брать!
А «Черного альбома» нет?