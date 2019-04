В июне выходит серия пазлов на тему обложек SLAYER, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD

Компания Rock Games анонсировала линейку метал-пазлов, так что если вы мечтали просидеть полмесяца, складывая обложку Seasons In The Abyss, в июне представится такой шанс. Картинка состоит из 500 элементов, размер 39 x 39 см. К изданию планируются следующие арты: Reign In Blood, Seasons In The Abyss, South Of Heaven SLAYER; Powerslave, Somewhere In Time, The Number Of The Beast IRON MAIDEN; Defenders Of The Faith, Painkiller, Ram It Down JUDAS PRIEST; Bomber, Orgasmatron, Overkill MOTÖRHEAD.