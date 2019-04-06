В июне выходит серия пазлов на тему обложек SLAYER, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD

Компания Rock Games анонсировала линейку метал-пазлов, так что если вы мечтали просидеть полмесяца, складывая обложку Seasons In The Abyss, в июне представится такой шанс. Картинка состоит из 500 элементов, размер 39 x 39 см. К изданию планируются следующие арты: Reign In Blood, Seasons In The Abyss, South Of Heaven SLAYER; Powerslave, Somewhere In Time, The Number Of The Beast IRON MAIDEN; Defenders Of The Faith, Painkiller, Ram It Down JUDAS PRIEST; Bomber, Orgasmatron, Overkill MOTÖRHEAD.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Death 06.04.2019 в 13:47

    Можно добавить, что стоит это удовольствие 17 евро.

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  2. Зануда 06.04.2019 в 14:38

    Надо брать!

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  3. Tular 06.04.2019 в 16:51

    А «Черного альбома» нет?

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