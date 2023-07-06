В DIE APOKALYPTISCHEN REITER остались два человека. «30 июня был для нас очень эмоциональным днем».

DIE APOKALYPTISCHEN REITER, одна из стабильнейших по составу и дискографии групп 90-х, на подходе 30-летнего юбилея дала крен. В последний день июня басист Volk-Man и вокалист-гитарист Fuchs объявили, что в составе остались только они, — и что, в принципе, уже подготовили прощальное письмо. Возможно, DAR — всё.

Мол, сначала было ковидло и отмены туров, затем достаточно внезапно ушел драммер Sir G., за ним следом — гитарист Ady, и для людей, которые к переменам не привыкли и коллег-музыкантов ценили как членов семьи, остаться только вдвоем, на руинах, оказалось болезненно.

«Мы долго думали и решали, стоит ли после этого всего продолжать, ибо «всадники» всегда были больше, чем просто группой. Ну и вообще, в 95-м, когда мы начинали, никто не предполагал, что это будет продолжаться почти три десятка лет. Но… что ж, иногда жизнь меняется, и это надо принимать как есть.

Мы все-таки не готовы прощаться. Во-первых, слишком рано; во-вторых, помимо нас есть еще вы, фанатская когорта. Все, кто поддерживал нас все эти годы и привел к дню сегодняшнему. Поэтому с вами мы намерены провести фестивальное лето, никого не разочаровывая и не отменяя концертов. Мы уже познакомились с двумя DAR-маньяками, старыми нашими поклонниками, с которыми проводим интенсивные репетиции, дабы воплотить на сцене летние фестивальные сказки в полном объеме. История продолжается».

Спустя сутки музыканты вернулись в соцсети. «30 июня был для нас очень эмоциональным днем. Ваша поддержка, эмоции, разочарование — мы все это чувствуем и понимаем. Многие из вас близко связаны с группой, и мы стали частью вашей жизни — будь то встречи фан-клуба, личное общение, тот круг общения, который мы создали, и который соединяет сердца.

Во время перемен нормально смотреть вперед — но так же нормально и огладываться назад. И мы делаем это с гордостью, благодаря экс-участников Skelleton, Dr Pest, Pitrone, Lady Cat-Man, Ady и Sir G. за все. Они навечно останутся частью вселенной DAR».

Этим летом DIE APOKALYPTISCHEN REITER отыграют на фестах в Германии и Австрии — ну и, будем надеяться, не раскиснут и в студии. Ибо им всегда было что сказать и показать людям.

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