В честь AC/DC в Австралии откроют Шоссе в Ад

Организаторы грандиозного фестиваля Perth, который пройдет в одноименном городе (он же столица штата Западная Австралия) с 7 февраля по 1 марта, решили завершить его беспрецедентным событием: 10 километров оживленного шоссе Canning Highway, которое простирается в пригород, будет превращено в Highway to Hell. В честь AC/DC, в честь Бона Скотта, который жил поблизости, из дороги соорудят грандиозную сцену.

В пять вечера по шоссе стартует колонна грузовиков с платформами, на которых разместятся самые разные коллективы, от фолк-рокеров до джазовых биг-бэндов, хоров и симфонического оркестра Перта и будут нон-стопом играть разные версии песен «диси». Посещение мероприятия бесплатно: австралийцев и туристов приглашают приезжать семьями, устраивать пикники на обочине, сопровождать процессию и, само собой, подпевать. Также в планах ярмарка виниловых пластинок, арт-выставка, чемпионат по вышиванию патчей, ночная рок-викторина и вечеринки на протяжении всего пути до поздней ночи. В общем, это вам не Дожинки! Поэтому если вдруг будете в Австралии… заходите!