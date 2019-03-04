Вокалист THE PRODIGY Кит Флинт покончил жизнь самоубийством

Тело музыканта нашли утром в его собственном доме в городе Данмоу в графстве Эссекс, и, согласно сообщению в инстаграме группы, он покончил с собой. Киту было 49 лет.

R.I.P. Prodigy

, рубрика(и): Быстрые новости

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