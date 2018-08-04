Умер вокалист НЕЙРО ДЮБЕЛЬ Александр Куллинкович

Еще одна внезапная и необязательная смерть в этом году. Умер лидер НЕЙРО ДЮБЕЛЬ Александр Куллинкович. Ему было 46 лет. Как сообщил барабанщик Андрей Степанюк, причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш НЕЙРО ДЮБЕЛЬ». Кстати, сегодня группа должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров»… Как же так, дядя Саша…