Умер вокалист НЕЙРО ДЮБЕЛЬ Александр Куллинкович

Еще одна внезапная и необязательная смерть в этом году. Умер лидер НЕЙРО ДЮБЕЛЬ Александр Куллинкович. Ему было 46 лет. Как сообщил барабанщик Андрей Степанюк, причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш НЕЙРО ДЮБЕЛЬ». Кстати, сегодня группа должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров»… Как же так, дядя Саша…

Нейро Дюбель Александр Куллинкович R.I.P.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Зануда 04.08.2018 в 13:16

    Просто не верится Как так-то

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