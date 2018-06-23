Умер Vinnie Paul Abbott

Еще одна неожиданная потеря: в возрасте 54 лет в своем доме в Лас-Вегасе умер барабанщик Vinnie Paul Abbott, которого мы все помним и уважаем по PANTERA, DAMAGEPLAN и немножечко по HELLYEAH. Братья теперь вместе. R.I.P.

Vinnie Paul Abbott R.I.P. Pantera

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 511

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Комментарии

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  1. Ветошь 24.06.2018 в 21:14

    Говорят, умер во сне. R.I.P.

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  2. Anastasiya 25.06.2018 в 00:17

    Угу, обширный инфаркт.

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  3. spaider666 25.06.2018 в 12:56

    Вот и встретились братья…

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