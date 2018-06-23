Умер Vinnie Paul Abbott

Еще одна неожиданная потеря: в возрасте 54 лет в своем доме в Лас-Вегасе умер барабанщик Vinnie Paul Abbott, которого мы все помним и уважаем по PANTERA, DAMAGEPLAN и немножечко по HELLYEAH. Братья теперь вместе. R.I.P.