Еще одна неожиданная потеря: в возрасте 54 лет в своем доме в Лас-Вегасе умер барабанщик Vinnie Paul Abbott, которого мы все помним и уважаем по PANTERA, DAMAGEPLAN и немножечко по HELLYEAH. Братья теперь вместе. R.I.P.
Умер Vinnie Paul Abbott
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: Pantera, R.I.P., Vinnie Paul Abbott
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Комментарии
- spaider666: Вот и встретились братья…
- Anastasiya: Угу, обширный инфаркт.
- Ветошь: Говорят, умер во сне. R.I.P.
- Ad Noctum: Ветошь написал(а): Мардюк новый есть уже. Говно. А я вот с таким мнением не соглашусь. Шикарный альбом...
- Ad Noctum: Crow написал(а): А как же Under the Sign of the Black Mark? Судя по названным альбомам, человек просто не...
- Crow: А как же Under the Sign of the Black Mark?
- WereVarg: тяжелый саундтрек к Ведьмаку в хорошем смысле
- WereVarg: OOOOOOoooooOOOO смешно до милоты
- ЮГ: Да! Когда узнал что они едут к нам был безумно рад, сразу для себя решил что Дудутки по любому стоит посетить))
- AL FADER: Уточню отпадные альбомы BATHORY: Twilight of a Gods, Blood on Ice, Hammerheart
- gking: sleep почему нет?
- Balor: То, что приедет на фэст — несомненно круто. Альбом мощный выдали.
- Антон.: Мог бы реально слезть с бухла и наркоты. Ведь ты нормальный человек. Но променять одну наркоту на другую, ещё...
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1972 - Mike Kroeger (NICKELBACK)
1973 - Patrik Niclas "Evil" Morgan Hakansson (MARDUK)
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1984 - Michael Hoggard (ULCERATE)
15 релизов июня
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Lizzy Borden My Midnight Things
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Говорят, умер во сне. R.I.P.
Угу, обширный инфаркт.
Вот и встретились братья…