Умер Tony ‘It’ Särkkä (ABRUPTUM, OPHTHALAMIA, VONDUR)

Не знаю, отмечаете ли вы день Валентина, но для людей, неравнодушных к олдскульной скандинавской «черной» метал-сцене, вчерашний праздник оказался невеселым. В возрасте 45 лет умер Tony Särkkä aka It, вокалист и мультиинструменталист, активно мутивший воду в 90-х и запомнившийся такими проектами, как ABRUPTUM, OPHTHALAMIA, VONDUR, WAR. Его гостевой вокал можно слышать на нетленке DISSECTION Storm Of The Light’s Bane, а также на альбоме MARDUK Opus Nocturne.

War Vondur Tony Särkkä R.I.P. Ophthalamia Abruptum О смерти музыканта сообщила его сестра и менеджер — пообещав поддерживать фб-страничку в память о Тони. Причины случившегося пока неизвестны.

В последние годы Тони занимался индустриальным проектом под названием 8TH SIN — ну и, в общем, от блэкушных дел давно отошел (согласно легенде, он оставил «черную» сцену в 90-х после того, как стал получать недвусмысленные угрозы в свой адрес и в отношении своих родных: It в те годы являлся одним из лидеров т.н. Satanic Black Circle). Тем не менее… многие помнят. И со многими это останется.
R.I.P.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Клим Чугункин 16.02.2017 в 06:35

    R.I.P.

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  2. S 16.02.2017 в 07:18

    Креативный был дядька. Очень жаль

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