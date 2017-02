Умер Tony ‘It’ Särkkä (ABRUPTUM, OPHTHALAMIA, VONDUR)

Не знаю, отмечаете ли вы день Валентина, но для людей, неравнодушных к олдскульной скандинавской «черной» метал-сцене, вчерашний праздник оказался невеселым. В возрасте 45 лет умер Tony Särkkä aka It, вокалист и мультиинструменталист, активно мутивший воду в 90-х и запомнившийся такими проектами, как ABRUPTUM, OPHTHALAMIA, VONDUR, WAR. Его гостевой вокал можно слышать на нетленке DISSECTION Storm Of The Light’s Bane, а также на альбоме MARDUK Opus Nocturne.

О смерти музыканта сообщила его сестра и менеджер — пообещав поддерживать фб-страничку в память о Тони. Причины случившегося пока неизвестны.

В последние годы Тони занимался индустриальным проектом под названием 8TH SIN — ну и, в общем, от блэкушных дел давно отошел (согласно легенде, он оставил «черную» сцену в 90-х после того, как стал получать недвусмысленные угрозы в свой адрес и в отношении своих родных: It в те годы являлся одним из лидеров т.н. Satanic Black Circle). Тем не менее… многие помнят. И со многими это останется.

R.I.P.