Умер создатель «Металлопокалипсиса» Jon Schnepp

Jon Schnepp, режиссер самого металлического мультсериала всех времен и народов, замечательного «Металлопокалипсиса», скончался в результате инсульта. Ему был 51 год. Помянем же Джона сегодня пересмотром серий о великой группе DETHKLOK, которая была рождена, чтобы все сделать металом…

История группы ДЭТКЛОК — розовая мечта практически любого говнаря, металлиста или мазефакера. DETHKLOK — это безумная пятерка всадников Апокалипсиса, которая смогла покорить мир куда быстрее своих мифологических предшественников. Это бригада музыкантов-самоучек, не умеющих попадать в ноты, но их альбомы самые продаваемые, а концерты самые посещаемые. Им прощаются смерти фанатов, убийства редких животных, уничтожение старинных памятников и много разных прегрешений помельче. Просто потому, что они — DETHKLOK.

(краткий пересказ сюжета с лурка)