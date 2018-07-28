Умер Павел «Jason» Корнюшин (IMPRUDENCE)

Вот и наступило то неприятное время, когда каждый год хоронишь друзей. И встречаешься с олдовой метал-тусовкой по грустным случаям. Сегодня не стало Паши Корнюшина, которой в этой самой минской тусовке был, кажется, всегда. Кто-то помнит его еще по магазину «GB Shop», но, в основном, конечно, по группе IMPRUDENCE, в которой он был, которой он жил с 1998 по 2005-й. Ну и потом с небольшими попытками собраться снова.

Он был добрым, открытым, честным. Дружелюбным миротворцем, который всех вечно мирил и ностальгически склеивал распавшиеся с годами осколки. Со своими, естественно, демонами… однако не время их ныне гонять. Демоны уж отмучены. И… мне чертовски странно, что его больше нет. Буквально 10 дней не дожил до 37.

Прощай, Паша.