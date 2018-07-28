Умер Павел «Jason» Корнюшин (IMPRUDENCE)

Вот и наступило то неприятное время, когда каждый год хоронишь друзей. И встречаешься с олдовой метал-тусовкой по грустным случаям. Сегодня не стало Паши Корнюшина, которой в этой самой минской тусовке был, кажется, всегда. Кто-то помнит его еще по магазину «GB Shop», но, в основном, конечно, по группе IMPRUDENCE, в которой он был, которой он жил с 1998 по 2005-й. Ну и потом с небольшими попытками собраться снова.

Он был добрым, открытым, честным. Дружелюбным миротворцем, который всех вечно мирил и ностальгически склеивал распавшиеся с годами осколки. Со своими, естественно, демонами… однако не время их ныне гонять. Демоны уж отмучены. И… мне чертовски странно, что его больше нет. Буквально 10 дней не дожил до 37.

Прощай, Паша.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 21

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер
﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Тварь 28.07.2018 в 00:34

    Шелтон умер вчера. RIP Manilla Road.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Озеро слез: RIVERSIDE возвращаются с новым альбом

Праздник на улице фанатов артистично-прогрессивного рока: польская группа RIVERSIDE в сентябре выпускает альбом Wasteland - первый после ухода из жизни гитариста Петра Грудзиньского. Как рассказал вокалист/басист коллектива Мариуш Дуда, в последнее время...

Close