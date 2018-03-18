Умер «некрофаг» Killjoy

Грустный апдейт: сегодня утром умер Frank «Killjoy» Pucci. Ему было 48 лет, причина смерти пока не названа. Но со смертью этот американский крепыш всегда был на «ты», задорно микшируя хоррор, кишочки, расчлененку, порнушку с забористым дэз-металом своей NECROPHAGIA. Каждый клип этой группы — мини-фильм (временами — не без заимствований из реальных кинофильмов, как-то «Cannibal Holocaust»), которые Киллджой снимал и режиссировал сам (либо в коллаборации с другими авторами), а по следам «некрофагического» евротура в 2004-м выпустил «шокументари» фидео «Necrophagia: Sickcess».

Помимо этого, многие металманы наверняка вспомнят бласфемический блэк-метал проект WURDULAK, VIKING CROWN, а также брутальный и кровавый THE RAVENOUS — группы, в которых собирались и расходились звезды метал-андеграунда… хотя и, чего греха таить, далеко не всегда с крутым результатом. Но — с моментально узнаваемым вокалом и харизмой Киллджоя. Сегодня его неугомонная душа отправилась на исследование посмертных миров — и, в память об этом эффектном мужчине, предлагаю посмотреть пару его нетленок. R.I.P.