Умер лидер DEAD INFECTION Sławomir «Cyjan» Cywoniuk

В красивое число 20.02.2020 завершилась карьера легендарной — и, наверное, лучшей грайндовой группы Польши DEAD INFECTION. Ее лидер, барабанщик и продюсер Sławomir «Cyjan» Cywoniuk умер в больнице после отказа печени. В прошлом месяце был открыт фонд помощи музыканту в оплате расходов на лечение, но… увы. Не помогли ни врачи, ни фанаты.

CYJAN DEAD INFECTION

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Merzbow 22.02.2020 в 08:05

    хороший был человек. Довелось с ним познакомиться ещё в 2007. Очень любил советские мультики и коллекционировал их на DVD. RIP

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