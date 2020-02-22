В красивое число 20.02.2020 завершилась карьера легендарной — и, наверное, лучшей грайндовой группы Польши DEAD INFECTION. Ее лидер, барабанщик и продюсер Sławomir «Cyjan» Cywoniuk умер в больнице после отказа печени. В прошлом месяце был открыт фонд помощи музыканту в оплате расходов на лечение, но… увы. Не помогли ни врачи, ни фанаты.
Умер лидер DEAD INFECTION Sławomir «Cyjan» Cywoniuk
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Dead Infection, R.I.P.
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