А вот сейчас реально хреновые новости. 29 ноября умер основатель, лидер, вокалист и гитарист DEEDS OF FLESH Erik Lindmark; человек, двадцать лет продвигавший и выпускавший брутал посредством своего лейбла Unique Leader Records. Эрику было 46 лет, он скончался в больнице, сдавшись в борьбе с рассеянным склерозом. Очень жаль. R.I.P.
Умер Erik Lindmark, предводитель DEEDS OF FLESH и основатель Unique Leader Records
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Deeds Of Flesh, R.I.P.
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Virgin Black Requiem - Pianissimo
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Virgin Steele Seven Devils Moonshine
Master Vindictive Miscreant
Sigh Heir To Despair
The Monolith Deathcult V2 - Vergelding
Suidakra Cimbric Yarns
Sadist Spellbound
Opera IX The Gospel
Einherjer Norrøne Spor
Antimatter Black Market Enlightenment
Evoken Hypnagogia
Architects Holy Hell
Sick Of It All Wake The Sleeping Dragon!
Chrome Division One Last Ride
In The Woods... Cease The Day
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Nanowar Of Steel Stairway To Valhalla
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