Умер Erik Lindmark, предводитель DEEDS OF FLESH и основатель Unique Leader Records

А вот сейчас реально хреновые новости. 29 ноября умер основатель, лидер, вокалист и гитарист DEEDS OF FLESH Erik Lindmark; человек, двадцать лет продвигавший и выпускавший брутал посредством своего лейбла Unique Leader Records. Эрику было 46 лет, он скончался в больнице, сдавшись в борьбе с рассеянным склерозом. Очень жаль. R.I.P.