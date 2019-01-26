Умер Bruce Corbitt

Вокалист RIGOR MORTIS и WARBEAST Bruce Corbitt проиграл битву с раком, которую вел в течение двух лет. Музыкант умер в хосписе вечером в пятницу. Ему было 56 лет.

Warbeast Rigor Mortis R.I.P. Bruce Corbitt

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Александр 26.01.2019 в 02:38

    Покойся с миром мужик

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