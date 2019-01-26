Вокалист RIGOR MORTIS и WARBEAST Bruce Corbitt проиграл битву с раком, которую вел в течение двух лет. Музыкант умер в хосписе вечером в пятницу. Ему было 56 лет.
Умер Bruce Corbitt
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Теги: Bruce Corbitt, R.I.P., Rigor Mortis, Warbeast
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