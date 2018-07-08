Умер Bret Hoffmann — брутальный голос MALEVOLENT CREATION

Пока общественность занята обсуждением футбольных новостей, есть новость плохая. Еще одна потеря этого лета: тяжелой болезни сдался Bret Hoffmann — человек, не только стоявший у старта зловещей флоридской дэз-метал машины MALEVOLENT CREATION, но и ставший одним из самых узнаваемо-выразительных брутал-вокалистов всех времен и континентов.

В 2016-м Хоффманн из группы ушел, вписавшись частью суперпроекта FIRE FOR EFFECT (в котором также задействованы экс-участники PESTILENCE и SUFFOCATION). А весной этого года у него диагностировали рак прямой кишки. Друзья музыканта запустили краудфандинговую кампанию, чтобы помочь лечению финансами, — и, как видно по постам музыканта, настроен он был вполне позитивно. Однако не выкарабкался… Брету был 51 год.

О его смерти сегодня сообщила жена; коллега же и товарищ по MALEVOLENT CREATION (а также единственный постоянный участник команды), Philip Fasciana написал на своей странице в фэйсбуке: «Не могу поверить! Мой лучший друг, мой брат умер сегодня. 40 лет дружбы, 30 лет вместе в музыке. В мире нет и не будет человека, которого я бы любил больше, чем Брета — писать с ним песни, ездить по миру. Он действительно был самым моим лучшим другом, и я буду дико скучать. R.I.P. my brother!!!!!»