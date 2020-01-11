Умер барабанщик RUSH Neil Peart

Очевидно, не просто так в прошлом году ушли со сцены великие RUSH: сегодня стало известно о смерти Нила Пирта, барабанщика, автора лирики, писателя-биографа и просто легенды. Нил умер 7 января в возрасте 67 лет после трехлетней борьбы с раком мозга. И теперь по-другому воспринимаются его слова интервью, что, мол, следует уйти со сцены, пока не стал хуже играть. А играть, как раньше (ох, эти фееричные драм-соло!) ему слишком больно. Нил был в RUSH, был RUSH с 1974 года. Больше, чем вечность.

Музыкальный мир прорвался некрологами — и самую душевную вещь написал Mikael Stanne из DARK TRANQUILLITY. «Умер мой герой. Neil Peart больше не с нами. А ведь, кажется, он был всегда; я цитирую его ежедневно, слушаю ежедневно и думаю: «А что бы об этом написал Нил?» по разным поводам. Он был истинным вдохновением, человеком, на которого я равнялся как ни на кого другого. Прощай, король».