Умер André Matos

Один из самых голосистых бразильских метал-фронтменов, André Matos, которого вы можете по ANGRA, VIPER и SHAMAN, а также гостевому участию в AVANTASIA, умер от инфаркта. Ему было 47 лет, и еще на прошлой неделе Андре выступал на сцене с SHAMAN.
R.I.P.

andrematosjune2019

, рубрика(и): Быстрые новости

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