Один из самых голосистых бразильских метал-фронтменов, André Matos, которого вы можете по ANGRA, VIPER и SHAMAN, а также гостевому участию в AVANTASIA, умер от инфаркта. Ему было 47 лет, и еще на прошлой неделе Андре выступал на сцене с SHAMAN.
R.I.P.
Умер André Matos
Один из самых голосистых бразильских метал-фронтменов, André Matos, которого вы можете по ANGRA, VIPER и SHAMAN, а также гостевому участию в AVANTASIA, умер от инфаркта. Ему было 47 лет, и еще на прошлой неделе Андре выступал на сцене с SHAMAN.
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Теги: André Matos, Angra, R.I.P., Viper
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