Украинская супергруппа THE NIETZSCHE играет хардкор по Шекспиру

Любопытный релиз вышел в октябре прошлого года: лейбл Venona Records представил компиляцию песен украинского проекта THE NIETZSCHE, собранного из участников коллективов SEPTA, FACEPALM, PICTURES INSIDE ME, CHESHIRES и ЗЛАМ. Сборник называется The Parnassus, а его поэтические чтения плавно превращаются, превращаются… в элегантный маткор! Даниил Хармс, Эдгар По, Эмили Дикинсон, Шекспир, Оскар Уайльд, Маяковский… Неплохая подборка, чтобы проникнуться творчеством хаотичных одесситов — которые к настоящему моменту, кажется, уже прикрыли свою сумасшедшую лавочку.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 4

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Праздничный опрос. Музыканты вспоминают, под какую музыку лишились девственности

Итак, Валентин, и сегодня все о любви (и немножко о футболе, но это чуть позже). Журнал Metal Hammer давеча провел среди рок- и метал-музыкантов опрос: под какую музыку они занимались сексом впервые....

Close