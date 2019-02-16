Любопытный релиз вышел в октябре прошлого года: лейбл Venona Records представил компиляцию песен украинского проекта THE NIETZSCHE, собранного из участников коллективов SEPTA, FACEPALM, PICTURES INSIDE ME, CHESHIRES и ЗЛАМ. Сборник называется The Parnassus, а его поэтические чтения плавно превращаются, превращаются… в элегантный маткор! Даниил Хармс, Эдгар По, Эмили Дикинсон, Шекспир, Оскар Уайльд, Маяковский… Неплохая подборка, чтобы проникнуться творчеством хаотичных одесситов — которые к настоящему моменту, кажется, уже прикрыли свою сумасшедшую лавочку.
Украинская супергруппа THE NIETZSCHE играет хардкор по Шекспиру
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: The Nietzsche
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Candlemass The Door To Doom
Saor Forgotten Paths
Overkill The Wings Of War
Dream Theater Distance Over Time
Within Temptation Resist
Downfall Of Gaia Ethic Of Radical Finitude
Rotting Christ The Heretics
Avantasia Moonglow
Rhapsody Of Fire The Eighth Mountain
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