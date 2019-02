Украинская супергруппа THE NIETZSCHE играет хардкор по Шекспиру

Любопытный релиз вышел в октябре прошлого года: лейбл Venona Records представил компиляцию песен украинского проекта THE NIETZSCHE, собранного из участников коллективов SEPTA, FACEPALM, PICTURES INSIDE ME, CHESHIRES и ЗЛАМ. Сборник называется The Parnassus, а его поэтические чтения плавно превращаются, превращаются… в элегантный маткор! Даниил Хармс, Эдгар По, Эмили Дикинсон, Шекспир, Оскар Уайльд, Маяковский… Неплохая подборка, чтобы проникнуться творчеством хаотичных одесситов — которые к настоящему моменту, кажется, уже прикрыли свою сумасшедшую лавочку.