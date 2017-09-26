Украинцы KHORS и KZOHH испугались ехать в Беларусь

Возможно, в Харькове и окрестностях действует особо зловещая антибелорусская пропаганда, но через год после того, как NOKTURNAL MORTUM соскочили с летнего феста, мотивировав это смутным «абы чего не случилось, могут быть провокации» (такова, во всяком случае, была версия организатора), от участия в осеннем блэк-метал фесте «Восені Ратаўнікі II» внезапно отказались KHORS и KZOHH, несмотря на то, что договоренности об их участии были достигнуты еще в начале 2017-го. Причина та же: у вас страшно. Аж жуть.

Вот такое объяснение предъявили сообществу организаторы.

запреты на рок и метал музыку Kzohh Khors

И далее комментарий: «Нас такое поведение возмущает как граждан Беларуси, не говоря уже о том, какое это кидалово для зрителей и оргкомитета. В Беларуси выступали десятки украинских артистов разных взглядов и жанров, и все они возвращались домой с самыми позитивными ощущениями от выступлений. Поэтому мы снимаем с себя всю ответственность за конфиденциальность и публикуем скрин уведомления, которое мы получили. Выводы делайте сами. Со своей стороны, приносим извинения за все ошибки, которые мы, возможно, совершили.

Также мы представляем вам обновленный состав фестиваля: вместо вышеперечисленных групп выступят RAVENTALE (Украина) и VAPOR HIEMIS (Беларусь)! RAVENTALE презентуют свой новый альбом Planetarium, а VAPOR HIEMIS — крайнюю студийную работу Miortvaja Halava.

В связи с новыми обстоятельствами объявляем новые цены: 20 бел. руб. за танцпол и 25 бел. руб. за место за столиком. Мы знаем, что многие собирались на фестиваль именно ради групп KHORS и KZOHH, поэтому при желании билеты можно сдать до 15 октября. Люди, купившие билеты дороже нынешней стоимости, получат денежную компенсацию на входе на концерт.

Вдох. Выдох. Продолжаем готовиться к фестивалю!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 26.09.2017 в 23:13

    Похоже на отмазку со стороны украинцев

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  2. Спадар Антось 27.09.2017 в 00:07

    >> В Беларуси выступали десятки украинских артистов разных взглядов и жанров, и все они возвращались домой с самыми позитивными ощущениями от выступлений. >>
    Heta chłuśnia. Dastatkova ūzhadać vypadak ź Siarhiejem Žadanom. A možna i Paūła Hryba ūzhadać. Ukrajincy ūsio słušna robiać, a voś orgi pavodziacca niepryhoža…

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  3. Anastasiya 27.09.2017 в 00:14

    Конечно, их всего лишь кинули, как они смеют обижаться! А что, харьковские блэкера — какие-то криминальные авторитеты/чеченские беженцы-геи, чего им так страшно?

    black metal zrada

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  4. Loretta 27.09.2017 в 01:00

    А нефиг было подписываться на этот фест, раз у нас тут страна людоедов.

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  5. Sermon 27.09.2017 в 01:02

    Даскакались диванные бм-вайска. Таки учитывая приглосы фсяким верных псам Фуйла типа Кадырова и осенний полит. тренд ентих любителей горилки, сала и рошэнских сасулек где-та можна и панять (но ни значит прасциць). А подмена хорошая. Ветах луччэ. Ещё Равентрона какова для полнава камплекта паставить и канцэрт тока выиграет. Ну и пара фжо пачинаць банить укроблэк, перестать его приглашать, раз за базар не отвечают перед браццями-беларусами. Нипамужски паступили хохлатые!

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  6. Anastasiya 27.09.2017 в 01:25

    В комментариях к теме в фб промелькнула тема, мол, музыканты, возможно, воевали в «Азове». Поэтому не хотят рисковать.

    >>>
  7. Loretta 27.09.2017 в 01:41

    Anastasiya написал(а):
    В комментариях к теме в фб промелькнула тема, мол, музыканты, возможно, воевали в «Азове». Поэтому не хотят рисковать.

    Только не говори, что для воевавших в Азове у нас стало опаснее за последние месяцы, чем на тот момент, когда они с оргами договаривались.

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