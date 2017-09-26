Украинцы KHORS и KZOHH испугались ехать в Беларусь

Возможно, в Харькове и окрестностях действует особо зловещая антибелорусская пропаганда, но через год после того, как NOKTURNAL MORTUM соскочили с летнего феста, мотивировав это смутным «абы чего не случилось, могут быть провокации» (такова, во всяком случае, была версия организатора), от участия в осеннем блэк-метал фесте «Восені Ратаўнікі II» внезапно отказались KHORS и KZOHH, несмотря на то, что договоренности об их участии были достигнуты еще в начале 2017-го. Причина та же: у вас страшно. Аж жуть.

Вот такое объяснение предъявили сообществу организаторы.

И далее комментарий: «Нас такое поведение возмущает как граждан Беларуси, не говоря уже о том, какое это кидалово для зрителей и оргкомитета. В Беларуси выступали десятки украинских артистов разных взглядов и жанров, и все они возвращались домой с самыми позитивными ощущениями от выступлений. Поэтому мы снимаем с себя всю ответственность за конфиденциальность и публикуем скрин уведомления, которое мы получили. Выводы делайте сами. Со своей стороны, приносим извинения за все ошибки, которые мы, возможно, совершили.

Также мы представляем вам обновленный состав фестиваля: вместо вышеперечисленных групп выступят RAVENTALE (Украина) и VAPOR HIEMIS (Беларусь)! RAVENTALE презентуют свой новый альбом Planetarium, а VAPOR HIEMIS — крайнюю студийную работу Miortvaja Halava.

В связи с новыми обстоятельствами объявляем новые цены: 20 бел. руб. за танцпол и 25 бел. руб. за место за столиком. Мы знаем, что многие собирались на фестиваль именно ради групп KHORS и KZOHH, поэтому при желании билеты можно сдать до 15 октября. Люди, купившие билеты дороже нынешней стоимости, получат денежную компенсацию на входе на концерт.

Вдох. Выдох. Продолжаем готовиться к фестивалю!»