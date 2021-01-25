25.01.2021

Удивительные израильтяне. Новое видео SUBTERRANEAN MASQUERADE «Ascend»

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Шикарная прогрессив-метал группа из Израиля, SUBTERRANEAN MASQUERADE выпустит этой весной новый альбом Mountain Fever. В 2020-м у них был также релиз, The Pros & Cons of Social Isolation для тех, кто приуныл за год дома: концертные и экспериментальные версии песен, кавера, клипы — одним словом, филлер в ожидании главного блюда.

Пару же дней назад SUBTERRANEAN MASQUERADE показали «Ascend» — live-видеоклип на первый сингл будущего лонгплея, и… это прям хит. Сходящим в кадре с ума фанатам веришь легко: эти их «ой-ё-ё» преследуют долго после того, как нажимаешь на «стоп». Здорово также передана концертная экспрессия, все то волнительное буйное эмоциональное действо, возвращения которого трепетно ждем.

Ну и альбом ждем, конечно.

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