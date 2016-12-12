Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»

«Основным местом съемок клипа стала Карелия (200 км от Санкт-Петербурга, остров Кильпола и окрестности Тиурулы), — рассказывают о своем «The Forgiven» парни из российской мелодэзовой группы SUNLESS RISE, — там были живописные просторы, красивый лес. А главное — небольшие каменные горы. Первые два дня, все основные планы снимались там. По тем лесам мы бродим, там же умираем, и там же были сняты сцены с шаманом, которого сыграл профессиональный актер Игорь Грабузов. Съемки проходили очень насыщенно.

Приехав на место и заселившись в заранее снятый дом, мы буквально через полчаса уже подбирали локацию для шамана и костра, а через час везли туда актера в гриме — благо, с нами работал отличный гример Майя Чкония. Мы снимали вечер, переходящий в ночь. А на следующий день, при свете — сцены с группой. Художники делали «тотем» со скелетом. Снова подбирали локации, лазили по горам и проваливались в глубокий снег… На самом деле, было весело! Вообще, места там невероятно красивые.

В третий день снимали группу в студии на зеленом фоне.

И четвертый — точнее, поздний вечер четвертого дня (все, что на черно-белом фоне) снимали в лесу в черте города. Участвовали люди из массовки, актриса Ксения Малягина, сыгравшая жену главного героя, а также маленькая девочка. Было холодно, минусовая температура, верхнюю одежду толком не надеть, героиня часа три простояла у дерева. Есть часть сцены, где девушка кричит, — так вот это было настолько натурально, что девочка, дочь героини по сюжету — реально заплакала, и это удачно попало в кадр. Тем не менее… В конечном итоге все остались живы и здоровы, ура!»

Так что показанному, в общем, можно и не верить. Тем не менее, видео все-таки советую заценить: могут же и российские группы, если сильно захочется, снимать эффектные клипы и писать запоминающиеся темы. Ну и для тех, кого зацепит тобольско-питерский вариант «детей с бодуна»: трек «The Forgiven» числится предпоследним в Unrevealed, дебютном альбоме команды, вышедшем чуть более года назад и представляющем собой, цитирую пресс-релиз, «трагичную поэму о гибели цивилизации». Смотрим!..