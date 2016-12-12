Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»

«Основным местом съемок клипа стала Карелия (200 км от Санкт-Петербурга, остров Кильпола и окрестности Тиурулы), — рассказывают о своем «The Forgiven» парни из российской мелодэзовой группы SUNLESS RISE, — там были живописные просторы, красивый лес. А главное — небольшие каменные горы. Первые два дня, все основные планы снимались там. По тем лесам мы бродим, там же умираем, и там же были сняты сцены с шаманом, которого сыграл профессиональный актер Игорь Грабузов. Съемки проходили очень насыщенно.

клипы Sunless Rise

Приехав на место и заселившись в заранее снятый дом, мы буквально через полчаса уже подбирали локацию для шамана и костра, а через час везли туда актера в гриме — благо, с нами работал отличный гример Майя Чкония. Мы снимали вечер, переходящий в ночь. А на следующий день, при свете — сцены с группой. Художники делали «тотем» со скелетом. Снова подбирали локации, лазили по горам и проваливались в глубокий снег… На самом деле, было весело! Вообще, места там невероятно красивые.

В третий день снимали группу в студии на зеленом фоне.

И четвертый — точнее, поздний вечер четвертого дня (все, что на черно-белом фоне) снимали в лесу в черте города. Участвовали люди из массовки, актриса Ксения Малягина, сыгравшая жену главного героя, а также маленькая девочка. Было холодно, минусовая температура, верхнюю одежду толком не надеть, героиня часа три простояла у дерева. Есть часть сцены, где девушка кричит, — так вот это было настолько натурально, что девочка, дочь героини по сюжету — реально заплакала, и это удачно попало в кадр. Тем не менее… В конечном итоге все остались живы и здоровы, ура!»

Так что показанному, в общем, можно и не верить. Тем не менее, видео все-таки советую заценить: могут же и российские группы, если сильно захочется, снимать эффектные клипы и писать запоминающиеся темы. Ну и для тех, кого зацепит тобольско-питерский вариант «детей с бодуна»: трек «The Forgiven» числится предпоследним в Unrevealed, дебютном альбоме команды, вышедшем чуть более года назад и представляющем собой, цитирую пресс-релиз, «трагичную поэму о гибели цивилизации». Смотрим!..

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ripper 13.12.2016 в 09:21

    Редкая мутотень

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  2. Зануда 13.12.2016 в 11:23

    …Зато понимаешь, что не только в беларуси плохо с оригинальными командами Очевидно, это беда всего экс-совка.

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  3. tRipper 13.12.2016 в 11:25

    Ripper написал(а):
    Редкая мутотень

    как твоя жизнь прям

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  4. Спадар Антось 13.12.2016 в 11:36

    Жудаснае лайнішча.

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  5. Veles 13.12.2016 в 11:55

    А в России норм группы есть ваще? Хотя клип снят неплохо, старались!

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  6. Злодей 13.12.2016 в 12:36

    Veles написал(а):
    А в России норм группы есть ваще? Хотя клип снят неплохо, старались!

    Группы есть конечно, но качественнее этой не слыхал

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  7. Виктор 13.12.2016 в 13:15

    песня весьма неплоха, ну а клип — лучше б не снимали

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  8. Dirlewanger Brigade 13.12.2016 в 15:08

    …могут же и российские группы…
    Не могут.

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  9. Dirlewanger Brigade 13.12.2016 в 15:10

    Зануда написал(а):
    Очевидно, это беда всего экс-совка.
    Какого еще «экс»? Совок и сейчас живее всех живых. Ну и творческая вершина соответствующая — говнорок (теперь и с дисторшном!)

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  10. Зеля 13.12.2016 в 15:34

    О, а я думал, тут принято х#сосить только белорусские группы. Но нет!

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  11. Злодей 13.12.2016 в 18:44

    Зеля написал(а):
    О, а я думал, тут принято х#сосить только белорусские группы. Но нет!

    А потом удивляются, что групп приличных нет. Как кто-то что-то начинает делать, сразу нужно засрать. Мелкие душонки

    >>>
  12. полосатый_хардкор 13.12.2016 в 22:57

    Прочел комменты. Посмотрел.
    По теореме Эскобара все вы, ребята…

    >>>
  13. Спадар Антось 14.12.2016 в 15:18

    Дзеля прыраўнаньня: «Serpentine Paths in the Autumn Night» фінаў 2 WOLVES зь Ляпээнранты 2015 року. Той самы маднявы мэлядэз, тая самая Etelä-Karjala, той самы шаман у лесе і гурт, што па лесе бегае. Але наколькі гаўніста глядзіцца і слухаецца SUNLESS RISE, настолькі ж прыемна глядзіцца і слухаецца 2 WOLVES.
    https://www.youtube.com/watch?v=8-XCTE7Eiy0

    >>>
  14. zzz 14.12.2016 в 15:41

    Внезапно понравилось. Ну не шедевр, но все же очень неплохо! А что касаемо российских ансамблей, то Кобь и Pseudogod очень даже хороши!

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  15. Злодей 14.12.2016 в 16:59

    Спадар Антось написал(а):
    Дзеля прыраўнаньня: «Serpentine Paths in the Autumn Night» фінаў 2 WOLVES зь Ляпээнранты 2015 року. Той самы маднявы мэлядэз, тая самая Etelä-Karjala, той самы шаман у лесе і гурт, што па лесе бегае. Але наколькі гаўніста глядзіцца і слухаецца SUNLESS RISE, настолькі ж прыемна глядзіцца і слухаецца 2 WOLVES.
    https://www.youtube.com/watch?v=8-XCTE7Eiy0

    Насколько у людей разные вкусы. По мне так 2 wolves ничем не интересны в плане музыке, но тут уж кому что. А в клипе какие то эмоции нелепые. Шаман даже улыбку вызывает. У Sunless Rise в 2015 уже был альбом с этим треком и с этим сюжетом.

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  16. atr 15.12.2016 в 21:51

    Veles написал(а):
    А в России норм группы есть ваще? Хотя клип снят неплохо, старались!
    На металкрауде видел несколько лет назад Solerrain. С матами между композициями они переборщили имхо, ну и + драм-машина у них была, но во всём остальном очень хорошо. Стиль — тот же MDM, в сети нашёл только альбом «Fighting the Illusions» (хотя, кажется, что в Речице они не только с того альбома песни исполняли). Название запомнил, ибо выступили они тогда на уровне хедлайнеров, а то и круче.

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  17. Merzbow 18.12.2016 в 20:14

    Злодей написал(а):
    Veles написал(а):
    А в России норм группы есть ваще?
    Коррозия металла!))) Сами Napalm death высоко ценят данный коллектив)))

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