Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»

«Основным местом съемок клипа стала Карелия (200 км от Санкт-Петербурга, остров Кильпола и окрестности Тиурулы), — рассказывают о своем «The Forgiven» парни из российской мелодэзовой группы SUNLESS RISE, — там были живописные просторы, красивый лес. А главное — небольшие каменные горы. Первые два дня, все основные планы снимались там. По тем лесам мы бродим, там же умираем, и там же были сняты сцены с шаманом, которого сыграл профессиональный актер Игорь Грабузов. Съемки проходили очень насыщенно.
Приехав на место и заселившись в заранее снятый дом, мы буквально через полчаса уже подбирали локацию для шамана и костра, а через час везли туда актера в гриме — благо, с нами работал отличный гример Майя Чкония. Мы снимали вечер, переходящий в ночь. А на следующий день, при свете — сцены с группой. Художники делали «тотем» со скелетом. Снова подбирали локации, лазили по горам и проваливались в глубокий снег… На самом деле, было весело! Вообще, места там невероятно красивые.
В третий день снимали группу в студии на зеленом фоне.
И четвертый — точнее, поздний вечер четвертого дня (все, что на черно-белом фоне) снимали в лесу в черте города. Участвовали люди из массовки, актриса Ксения Малягина, сыгравшая жену главного героя, а также маленькая девочка. Было холодно, минусовая температура, верхнюю одежду толком не надеть, героиня часа три простояла у дерева. Есть часть сцены, где девушка кричит, — так вот это было настолько натурально, что девочка, дочь героини по сюжету — реально заплакала, и это удачно попало в кадр. Тем не менее… В конечном итоге все остались живы и здоровы, ура!»
Так что показанному, в общем, можно и не верить. Тем не менее, видео все-таки советую заценить: могут же и российские группы, если сильно захочется, снимать эффектные клипы и писать запоминающиеся темы. Ну и для тех, кого зацепит тобольско-питерский вариант «детей с бодуна»: трек «The Forgiven» числится предпоследним в Unrevealed, дебютном альбоме команды, вышедшем чуть более года назад и представляющем собой, цитирую пресс-релиз, «трагичную поэму о гибели цивилизации». Смотрим!..
Редкая мутотень
…Зато понимаешь, что не только в беларуси плохо с оригинальными командами Очевидно, это беда всего экс-совка.
Ripper написал(а):
Редкая мутотень
как твоя жизнь прям
Жудаснае лайнішча.
А в России норм группы есть ваще? Хотя клип снят неплохо, старались!
Veles написал(а):
А в России норм группы есть ваще? Хотя клип снят неплохо, старались!
Группы есть конечно, но качественнее этой не слыхал
песня весьма неплоха, ну а клип — лучше б не снимали
…могут же и российские группы…
Не могут.
Зануда написал(а):
Очевидно, это беда всего экс-совка.
Какого еще «экс»? Совок и сейчас живее всех живых. Ну и творческая вершина соответствующая — говнорок (теперь и с дисторшном!)
О, а я думал, тут принято х#сосить только белорусские группы. Но нет!
Зеля написал(а):
О, а я думал, тут принято х#сосить только белорусские группы. Но нет!
А потом удивляются, что групп приличных нет. Как кто-то что-то начинает делать, сразу нужно засрать. Мелкие душонки
Прочел комменты. Посмотрел.
По теореме Эскобара все вы, ребята…
Дзеля прыраўнаньня: «Serpentine Paths in the Autumn Night» фінаў 2 WOLVES зь Ляпээнранты 2015 року. Той самы маднявы мэлядэз, тая самая Etelä-Karjala, той самы шаман у лесе і гурт, што па лесе бегае. Але наколькі гаўніста глядзіцца і слухаецца SUNLESS RISE, настолькі ж прыемна глядзіцца і слухаецца 2 WOLVES.
https://www.youtube.com/watch?v=8-XCTE7Eiy0
Внезапно понравилось. Ну не шедевр, но все же очень неплохо! А что касаемо российских ансамблей, то Кобь и Pseudogod очень даже хороши!
Спадар Антось написал(а):
Дзеля прыраўнаньня: «Serpentine Paths in the Autumn Night» фінаў 2 WOLVES зь Ляпээнранты 2015 року. Той самы маднявы мэлядэз, тая самая Etelä-Karjala, той самы шаман у лесе і гурт, што па лесе бегае. Але наколькі гаўніста глядзіцца і слухаецца SUNLESS RISE, настолькі ж прыемна глядзіцца і слухаецца 2 WOLVES.
https://www.youtube.com/watch?v=8-XCTE7Eiy0
Насколько у людей разные вкусы. По мне так 2 wolves ничем не интересны в плане музыке, но тут уж кому что. А в клипе какие то эмоции нелепые. Шаман даже улыбку вызывает. У Sunless Rise в 2015 уже был альбом с этим треком и с этим сюжетом.
Veles написал(а):
А в России норм группы есть ваще? Хотя клип снят неплохо, старались!
На металкрауде видел несколько лет назад Solerrain. С матами между композициями они переборщили имхо, ну и + драм-машина у них была, но во всём остальном очень хорошо. Стиль — тот же MDM, в сети нашёл только альбом «Fighting the Illusions» (хотя, кажется, что в Речице они не только с того альбома песни исполняли). Название запомнил, ибо выступили они тогда на уровне хедлайнеров, а то и круче.
Злодей написал(а):
Veles написал(а):
А в России норм группы есть ваще?
Коррозия металла!))) Сами Napalm death высоко ценят данный коллектив)))